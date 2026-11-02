La seconda stagione di Ludwig debutta in prima visione assoluta su Giallo: David Mitchell torna a vestire i panni di John Taylor, il detective dei delitti impossibili, con sei nuovi episodi in onda ogni domenica dall’8 al 22 novembre.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il ritorno su Giallo, due episodi a serata

L’appuntamento è la domenica, con due episodi per serata: si parte l’8 novembre e si arriva al 22, per tre serate che portano al pubblico italiano l’intera stagione. Mark Brotherhood firma i nuovi capitoli come ideatore e sceneggiatore, mentre davanti alla macchina da presa torna un cast corale di tutto rispetto: con David Mitchell recitano Anna Maxwell Martin e Dipo Ola, affiancati da Mark Bonnar, Sian Clifford e Ben Ashenden. Nel gruppo ci sono anche Rumi Sutton, Dylan Hughes, Dorothy Atkinson, Ralph Ineson e Karl Pilkington, con la partecipazione straordinaria di Stephen Merchant come guest star.

Per chi cerca la serie sul telecomando, la prima stagione era stata programmata su Giallo dal 5 marzo, alle 21.10, sul canale 38 del digitale terrestre e di TivùSat e sul 167 di Sky.

I nuovi casi di John Taylor

La storia riparte da dove si era fermata la prima stagione. John ‘Ludwig’ Taylor non ha più bisogno di spacciarsi per il gemello: adesso collabora in modo ufficiale con la polizia di Cambridge come consulente investigativo, al fianco dell’ispettore capo Russell Carter, interpretato da Dipo Ola. Il suo talento è quello di sempre, capace di decifrare codici e schemi nascosti con una sicurezza che sfiora l’infallibilità, mentre nella vita di tutti i giorni, e soprattutto nei rapporti con gli altri, è di un impaccio disarmante.

Il rebus più grande, però, rimane irrisolto: James è ancora svanito nel nulla. Ora che fa parte della centrale a tutti gli effetti, a John viene proibito di consultare fascicoli e risorse per indagare per conto proprio sul fratello o per ricostruire a cosa stesse lavorando prima di sparire. Né lui né la cognata Lucy (Anna Maxwell Martin) hanno la minima intenzione di rispettare il divieto: pur di riportare James dalla sua famiglia, i due sono pronti a un’indagine sotto copertura che li metterà in serio pericolo.

Tra le new entry della stagione spicca un avversario d’eccezione: Stephen Merchant interpreta Danny Sloane, un campione di snooker pieno di sé che nel quarto episodio finisce per scontrarsi con John.

Un successo già collaudato

La seconda stagione conta sei episodi da circa un’ora ciascuno e fuori dall’Italia è già arrivata: dal 13 ottobre, un martedì, è disponibile su BritBox. La serie ha in curriculum anche un International Emmy Award vinto nella categoria commedia.

La produzione è di Big Talk Studios e That Mitchell And Webb Company, in coproduzione con BritBox per la BBC. Tra i produttori esecutivi figurano Mark Brotherhood e David Mitchell, insieme a Kenton Allen, Toby Welch, Kathryn O’Connor, Chris Sussman, Robert Schildhouse e Stephen Nye.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI