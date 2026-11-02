Netflix ha acquisito i diritti mondiali di Jack of Spades, il nuovo film diretto da Joel Coen, che uscirà nelle sale nell’autunno 2027 prima di arrivare sulla piattaforma. È il primo progetto che rimette i fratelli Coen al lavoro fianco a fianco dietro la macchina da presa dopo anni di percorsi separati.

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Il ritorno dei fratelli Coen

Alla sceneggiatura lavorano Joel ed Ethan Coen insieme a Eleanor Catton e Conor McPherson, mentre la regia è affidata al solo Joel, che torna sul set dopo The Tragedy of Macbeth, realizzato per Apple con Denzel Washington e Frances McDormand. Negli stessi anni Ethan ha diretto da solo le commedie crime Drive-Away Dolls e Honey Don’t!.

La coppia aveva già lavorato con Netflix nel 2018, quando il western a episodi The Ballad of Buster Scruggs era arrivato sul servizio con tre candidature agli Oscar. Per questa nuova avventura Joel Coen ritrova il direttore della fotografia Bruno Delbonnel, già al suo fianco in Inside Llewyn Davis, e il compositore Carter Burwell, che accompagna i due registi fin dal loro esordio del 1984 con Blood Simple.

Intrighi nelle Highlands scozzesi

Il film viene presentato come un mistero gotico fatto di intrighi e tradimenti, ambientato nelle Highlands scozzesi negli anni Ottanta dell’Ottocento. Il soggetto deriva da The Alien: A Story of Middle Age, romanzo pubblicato nel 1901 da Frances Frederica Montrésor.

Il cast comprende quattro interpreti di primo piano: Patsy Ferran, premio Olivier e vista in Living e Darkest Hour; Josh O’Connor, candidato ai BAFTA e vincitore di un Golden Globe, già protagonista di Challengers e God’s Own Country; Damian Lewis, candidato ai BAFTA e Golden Globe per Homeland; e Lesley Manville, candidata all’Oscar per Phantom Thread.

Dalle sale allo streaming

Il debutto sul grande schermo è fissato per l’autunno 2027, e la piattaforma arriverà solo in un secondo momento. Le riprese si sono chiuse all’inizio del 2026 e la finestra scelta lascia intravedere un possibile ruolo da protagonista nella stagione dei premi del 2028.

Tra i produttori figurano Robert Graf, Frances McDormand (vincitrice dell’Oscar come miglior film per Nomadland) e Joel Coen, con Steven Rales per Indian Paintbrush, Graham Broadbent e Pete Czernin per Blueprint Pictures e Donald MacKinnon come produttore esecutivo. Per Netflix è anche un ritorno alla collaborazione con Josh O’Connor, già nel cast di Wake Up Dead Man nel 2025 e interprete del principe Carlo in The Crown.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI