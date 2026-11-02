La terza stagione di “Viola come il mare” arriva su Canale 5 da mercoledì 4 novembre 2026. Francesca Chillemi torna nei panni di Viola, ma Can Yaman esce dal cast: al suo posto entra l’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz.

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Dal 4 novembre su Canale 5 e in streaming

La prima puntata va in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Chi preferisce un altro dispositivo la trova su Mediaset Infinity. La nuova stagione conta sei serate, numero reso noto durante la presentazione dei palinsesti 2026-2027, e gli episodi successivi al primo saranno caricati in anteprima proprio sulla piattaforma di streaming, dove si possono recuperare gratuitamente anche le prime due stagioni complete. “Viola come il mare 3” nasce da una coproduzione tra RTI e Lux Vide, società del gruppo Fremantle.

Da Can Yaman a Rodrigo Guirao Díaz: cosa cambia

Chi ha seguito le prime due stagioni dovrà fare i conti con un’assenza pesante. Can Yaman non riprende il ruolo di Francesco Demir, il grande amore di Viola, che nella nuova stagione scompare senza lasciare traccia e getta la protagonista nello sconforto. Arriva invece Rodrigo Guirao Díaz, volto noto al pubblico delle soap per la partecipazione a “Terra ribelle”, che interpreta Massimo Paternò, ispettore capo della Polizia e vicino di casa di Viola. I due partono da incomprensioni e attriti, ma con il tempo il rapporto si trasforma in una profonda amicizia.

Accanto a Francesca Chillemi restano diversi interpreti già visti nelle stagioni precedenti: Ninni Bruschetta (Leonardo, il padre di Viola), Giovanni Nasta (Turi), Chiara Tron (Tamara), Lorenzo Scalzo (Raffaele), Virginia Diop (Maryam), Alice Arcuri e Giovanni Scifoni. Insieme a Guirao Díaz si aggiungono come new entry Giulia Ercolini, Paolo Sassanelli e Fiorenza D’Antonio.

Dalla sparizione di Demir al nuovo caso

La seconda stagione si era chiusa con un finale felice: Viola aveva ritrovato il padre Leonardo e aveva finalmente coronato il suo amore con Demir, suggellato da un bacio che i fan aspettavano da due stagioni. La terza riparte dal vuoto lasciato dalla scomparsa di Demir, di cui non si conosce il destino. Intanto la protagonista si è appena sistemata in una nuova casa, che appartiene a Ginevra Attanasio, e lì conosce il vicino Massimo Paternò.

Nella puntata d’esordio un omicidio sconvolge un matrimonio, mentre l’assassinio di una giovane professoressa riporta Viola al centro delle indagini, ancora una volta affidata alla sua sinestesia per arrivare alla verità. Il filo rosso della stagione è il caso di Alice D’Amario, una storia che tocca la protagonista da vicino e la spinge a interrogarsi sul proprio passato e su se stessa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI