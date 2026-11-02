Questa sera, lunedì 2 novembre, va in onda la terza puntata del GialappaShow: l’appuntamento è alle 21.30 su Tv8 e Sky Uno, in streaming su Now, con Malika Ayane accanto al Mago Forest.

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Malika Ayane accanto al Mago Forest

La cantante ha un ruolo più ampio di quello di co-conduttrice: si muove fra sketch, improvvisazioni e momenti comici costruiti intorno a lei. Tra le sorprese della serata c’è la sua personale interpretazione di Hotel California, affiancata da un tenore piuttosto particolare, portato in scena da Alessandro Betti. Poco dopo si trova alle prese con un improbabile regista turco, Kaskai Annazi, interpretato da Toni Bonji, e con Mago Forest si concede un’intervista più intima, sempre all’insegna dell’ironia.

Il programma arriva al terzo appuntamento dell’ottava stagione, cominciata il 19 ottobre con Simona Ventura nella stessa veste e proseguita poi con Bianca Balti. La trasmissione è ideata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotta da Banijay Italia e diretta da Andrea Fantonelli.

Casa Piersilvi, il faccia a faccia tra Pantani e la Lodigiani

La novità di questa stagione è Casa Piersilvi, una nuova fiction ambientata nella storica Casa Vianello, che mette uno davanti all’altro la parodia di Pier Silvio Berlusconi affidata a Ubaldo Pantani e quella di Silvia Toffanin portata in scena da Brenda Lodigiani. Sempre Pantani regala al pubblico una nuova parodia di Francesco Chiofalo, in videochiamata con i Gialappi, e nei panni di Bruno Vespa fa irruzione in studio.

Brenda Lodigiani veste di nuovo i panni di Victoria Cabello, protagonista di una nuova puntata di Chi l’ha Visto Retired, mentre Giulia Vecchio dà vita alle sue versioni di Iva Zanicchi ed Emma Marrone.

Lucia Ocone, la musica e il resto del cast

Tra gli ospiti in studio c’è una vecchia conoscenza dei Gialappi, Lucia Ocone: dopo aver suonato il citofono con il nuovo addetto agli ospiti Ivan, alias Alessandro Betti, arriva con l’esuberante Feliciana, pronta a movimentare la serata. Marcello Cesena e Simona Garbarino sono protagonisti di un nuovo episodio di Sensualità a Corte, con un cameo di Francesco Paolantoni, e ritorna l’universo di Maccio Capatonda con Storie Male, il podcast che racconta vicende assurde con il tono solenne delle grandi inchieste.

Sul fronte comico Max Angioni si misura con uno psicologo sui generis e con il personaggio di Jaynital, Edoardo Ferrario propone la sua versione di Aldo Cazzullo, Stefano Rapone firma la parodia de Le Iene. La musica resta un ingrediente centrale: insieme ai Neri per Caso arriva Raphael Gualazzi, con Martino Vercesi, per una rilettura di I Heard It Through the Grapevine contaminata dalle sonorità di Oye Como Va e Baila Morena, mentre Giovanni Vernia si presenta nei panni di Terzultimo.

Nel corso della puntata arrivano anche una nuova uscita della serie politica Election Days con Angioni e Betti, le Verità Fuorvianti di Toni Bonji e un’apparizione di Stefano De Martino interpretato da Gigi, accompagnato dal corpo di ballo sulle note di Cacao Meravigliao.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI