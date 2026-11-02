Druski è ora sotto contratto con Netflix. Il comico e la sua 4LIFERS Entertainment hanno firmato un accordo pluriennale per sviluppare contenuti originali in esclusiva per la piattaforma, a partire dalla serie comedy semi-scripted Collect & Praise, in cui reciterà al fianco di Mike Epps.

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Cosa prevede l’intesa con Netflix

L’accordo copre un numero definito di progetti, che Druski e la sua società svilupperanno e produrranno per il servizio di streaming. Per questo motivo non rientra nella formula del tradizionale overall deal né in quella del first-look deal. Netflix si è assicurata anche parte del catalogo già esistente dell’autore, dagli sketch comici agli show Coulda Been Love, Coulda Been Daddy e Coulda Been Records Auditions.

“I’ve built my platform by creating characters and comedy that resonate with people. This partnership with Netflix will give me the resources to build on that comedy foundation and bring my work to a new global audience. It’s a tremendous opportunity for our team at 4LIFERS Entertainment to expand our reach, develop original programming for the masses and take our creativity to new heights.”

John Derderian, vicepresidente Netflix che sovrintende ai contenuti di nuova generazione, sottolinea la capacità del comico di costruire personaggi di cui tutti parlano. Spiega inoltre che l’azienda vuole attirare i talenti migliori con i loro lavori più ambiziosi, e dice che Collect & Praise è solo l’inizio.

“Druski has a gift for building characters that people can’t stop talking about. We want the best talent in the world to bring us their most ambitious work, reach new audiences and build their brands. Collect & Praise is just the beginning, and we welcome Druski to Netflix.”

Collect & Praise, dal video virale alla serie

Nella serie Druski interpreta un pastore di megachiesa avido di soldi, mentre Epps veste i panni del suo diacono, e insieme si destreggiano tra scandali, caos e polemiche. Il personaggio nasce da un video che ha totalizzato milioni di visualizzazioni sui social e che il comico ha riproposto quest’anno anche durante la conduzione dei BET Awards. Gli abbonati potranno vedere la serie dal 1° dicembre: per Druski è la prima volta che uno dei suoi personaggi nati sul web diventa una produzione televisiva di formato lungo. La serie era stata autofinanziata prima di essere acquistata da Netflix.

Il momento di Druski

Il comico, 32 anni, conta oltre 15,6 milioni di follower su TikTok e si è imposto come uno dei volti più riconoscibili della creator economy: campagne pubblicitarie, ruoli da attore in Grown-ish e Praise This, serate da conduttore. Il 7 novembre diventerà il primo creator nato online a presentare Saturday Night Live. Nel 2027 lo vedremo poi accanto a Emma Stone e Chris Pine nella commedia romantica The Catch, mentre sta sviluppando il film comico The Diggers con Kenya Barris. A curare l’accordo con Netflix è WME, l’agenzia che lo rappresenta.

Le cose non sono sempre andate così. Nel podcast The Diary of a CEO Druski ha raccontato che negli anni Netflix aveva rifiutato diversi suoi progetti e che oggi, al contrario, i suoi lavori finiscono al centro di una vera e propria bidding war.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI