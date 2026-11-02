La terza stagione di Big Little Lies ha battuto il primo ciak, ma è durato appena ventiquattro ore. Le riprese si sono fermate subito dopo il primo giorno di lavorazione e dietro lo stop non c’è nessun problema di produzione: la sessione è servita a rispettare le regole del credito d’imposta californiano, senza il quale il progetto rischierebbe di perdere i benefici già assegnati.

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Un ciak di ventiquattro ore per salvare il credito d’imposta

Giovedì 29 ottobre 2026 il primo ciak è stato battuto al Ranch Lot dei Warner Bros. Studios di Burbank, in California. Troupe e attori hanno lavorato per davvero, ma lo scopo era soprattutto uno: non far decadere l’incentivo fiscale approvato per la serie. Il programma statale impone di avviare le riprese principali entro 180 giorni dalla Conditional Allocation Letter, il documento con cui viene concessa l’agevolazione; il termine sale a 240 giorni quando le spese qualificate raggiungono o superano i 100 milioni di dollari. Non è stato reso noto, però, quando la terza stagione abbia ricevuto quella lettera.

La California ha raddoppiato lo stanziamento destinato ai crediti d’imposta, passando da 330 a 750 milioni di dollari, e in un sistema così competitivo nessuna produzione vuole correre il rischio di vedersi scivolare via l’agevolazione. David E. Kelley, una delle firme storiche della serie, si è sempre detto favorevole a tenere la lavorazione nello Stato, dove del resto sono state girate anche le prime due stagioni, all’epoca senza incentivi.

La lavorazione vera comincerà nel 2027

Bisognerà aspettare il 2027 per la produzione a pieno regime e, al momento, una data precisa non è ancora stata fissata. Mancano conferme anche sulla regia: nessun regista è stato annunciato per la terza stagione. Stando a quanto riferiscono gli addetti ai lavori, chi ha diretto la giornata di ottobre era già legato alla serie e aveva l’approvazione del sindacato registi americano, la DGA.

Sul set di Burbank il gruppo delle protagoniste non si è visto: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoë Kravitz e Shailene Woodley non hanno partecipato alle riprese. Tra gli interpreti l’unica presenza confermata è quella di Merrin Dungey, che torna nei panni della detective Adrienne Quinlan, già vista nelle prime due stagioni. HBO non ha annunciato ufficialmente il ritorno della produzione e ha preferito non commentare.

La storia riparte da Big Little Truths

Il materiale di partenza sarà Big Little Truths, il romanzo di Liane Moriarty arrivato in libreria nell’agosto 2026. La vicenda compie un salto in avanti di circa dieci anni e ritrova Madeline, Celeste, Renata, Jane e Bonnie in una fase completamente diversa delle loro vite, con i figli ormai adolescenti. Casey Bloys, presidente di HBO e HBO Max, ha osservato che crescere dei ragazzi può rivelarsi più complicato di quanto si immagini. Nel libro entra in scena anche Melody, una carismatica insegnante di storia che conquista in fretta la fiducia delle donne e diventa parte della loro cerchia, proprio mentre prende forma un nuovo mistero. Resta da capire in che modo la serie collegherà questa vicenda agli eventi della seconda stagione, chiusa con le protagoniste apparentemente pronte a raccontare la verità sulla morte di Perry Wright, il personaggio di Alexander Skarsgård.

L’interesse era stato tenuto acceso da Reese Witherspoon, che aveva pubblicato sui social alcune fotografie risalenti al 2016 e scattate sul set della serie. In un’apparizione televisiva ha poi confermato che il progetto si sta muovendo:

“Sicuramente qualcosa si muove”

Chi tornerà a Monterey

Le conferme ufficiali sul cast non sono ancora arrivate, ma alcune presenze appaiono molto probabili. Witherspoon e Nicole Kidman dovrebbero tornare rispettivamente nei panni di Madeline Martha Mackenzie e Celeste Wright, entrambe anche produttrici esecutive del progetto. È atteso inoltre il ritorno delle altre componenti del gruppo: Laura Dern come Renata Klein, Zoë Kravitz nel ruolo di Bonnie Carlson e Shailene Woodley in quello di Jane Chapman. Resta da sciogliere il nodo su Meryl Streep, che nella seconda stagione aveva interpretato Mary Louise Wright, la madre di Perry, dando vita a uno degli scontri più memorabili con Celeste.

Francesca Sloane, già autrice di Mr. and Mrs. Smith, scriverà il primo episodio e sarà anche produttrice esecutiva insieme a David E. Kelley, Kidman e Witherspoon.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI