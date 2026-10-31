Un nuovo fine settimana di interviste su Canale 5: Verissimo torna con due appuntamenti, sabato 31 ottobre alle 16:30 e domenica 1 novembre alle 15:45, sempre con Silvia Toffanin alla conduzione.

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Il sabato tra Gramellini, Michielin e Fabrizi

Il giornalista e conduttore Massimo Gramellini si racconta per la prima volta insieme alla moglie Simona Sparaco, in un dialogo che tocca la sfera professionale e quella privata. Torna poi Francesca Michielin, che presenta il nuovo album “Magia bianca, Magia nera” e parla di una fase inedita della sua vita, artistica e personale. Tra gli ospiti ci sono anche Valeria Fabrizi, l’attrice che ha da poco spento 90 candeline, ed Evelina Sgarbi, che fa il punto sulle condizioni di salute del padre Vittorio. Per l’amore di lunga durata arrivano Natasha Stefanenko con il marito Luca Sabbioni, insieme da 30 anni. Dall’universo di Temptation Island sono in studio Francesca e Sabrina, protagoniste dell’ultima edizione: le loro relazioni con Danilo D’Angelo e con Giovanni Grazioso, oggi tronista di Uomini e Donne, si sono concluse dopo il programma.

Domenica con Chillemi, Guirao e Maradona Jr

Domenica tocca a Francesca Chillemi, che ripercorre il proprio cammino personale e professionale a pochi giorni dall’esordio della terza stagione di “Viola come il mare”, in onda da mercoledì 4 novembre su Canale 5 e Mediaset Infinity. Con lei c’è Rodrigo Guirao, il volto di Massimo Paternò, il nuovo ispettore che abita accanto a Viola Vitale, il personaggio interpretato dalla Chillemi; le prime due stagioni si possono recuperare in streaming su Mediaset. Il figlio Diego Armando Maradona Jr ricorda poi Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020, e chiarirà gli sviluppi più recenti del processo all’équipe medica che ebbe in cura il campione argentino. Completano il quadro Emanuel Lo, ballerino e coreografo che è anche il compagno di Giorgia, Antonella Elia, reduce da un intervento delicato, e Delia Duran, moglie di Alex Belli e concorrente di “Grande fratello Vip”.

Il caso David Rossi

Spazio anche alla vicenda di David Rossi, con Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, moglie e figlia acquisita dell’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, scomparso il 6 marzo 2013 dopo una caduta dalla finestra dell’ufficio. Per le due donne è la prima volta che rilasciano un’intervista televisiva insieme.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI