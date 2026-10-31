La prima ufficialità del Festival di Sanremo 2027 riguarda il PrimaFestival, che sarà condotto dai The Jackal. L’annuncio è arrivato ieri sera, venerdì 30 ottobre, durante l’edizione delle 20 del Tg1, con un video che mette in scena una videochiamata tra il quartetto e Stefano De Martino.

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L’annuncio in diretta al Tg1

Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca “Fru” Colucci e Aurora Leone guideranno quindi l’appuntamento quotidiano che accompagna il pubblico verso la serata del Festival, tra curiosità, backstage, ospiti e momenti inediti. Il PrimaFestival va in onda su Rai 1 nell’access, subito dopo il Tg1 e prima dello show, in programma al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027. La scelta circolava come indiscrezione già da qualche tempo e ora è ufficiale. De Martino, che oltre a condurre firma anche la direzione artistica, ha scherzato sulla nomina: ha raccontato di averli chiamati perché napoletani, non certo per il talento.

Ritorni, debutti e chi lascia il posto

I quattro subentrano a Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Per qualcuno del gruppo la Riviera è già conosciuta: Priello aveva condotto il PrimaFestival nel 2022, affiancato da Roberta Capua e Paola Di Benedetto, mentre Fru era comparso sul palco dell’Ariston durante l’esibizione dei The Kolors. Aurora Leone arriva invece dal DopoFestival 2026, condotto insieme a Nicola Savino.

Un legame che viene da lontano

Il rapporto tra De Martino e il collettivo risale a prima di queste settimane: il conduttore li ha ospitati più volte a Stasera tutto è possibile, e la stima reciproca viene da anni di collaborazioni. Il canale YouTube dei The Jackal è stato aperto nel 2006, ma i quattro girano video insieme fin dai tempi delle scuole medie. Nel 2018 è arrivata la prima “Operazione Sanremo”, il format con cui il gruppo coinvolgeva conduttori, cantanti e ospiti del Festival e che ha lanciato il tormentone “gnigni”. Da diverse edizioni seguono inoltre la kermesse con il “Divano The Jackal”, commentando le serate insieme a ospiti sempre nuovi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI