Netflix ha rinnovato Haunted Hotel per una terza stagione, che arriverà nel 2027. L’annuncio è giunto alla vigilia di Halloween, e la serie animata creata da Matt Roller si consolida come uno dei titoli più seguiti del catalogo.

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Un rinnovo a ridosso della notte più spaventosa dell’anno

Il via libera della piattaforma premia un percorso in crescita. La seconda stagione, uscita da poco, è entrata nella classifica Global English TV Top 10 di Netflix, mentre la prima ha superato i 15 milioni di visualizzazioni dall’uscita, a settembre 2025. Questi numeri hanno convinto la dirigenza a proseguire la storia della famiglia che gestisce un albergo pieno di problemi soprannaturali, tra un demone inquietante e un fantasma che non ha nessuna intenzione di andare in pensione.

Roller ha accompagnato l’annuncio con una promessa che, per chi conosce l’Undervale e i suoi abitanti, suona tanto entusiasta quanto preoccupante:

“La terza stagione è piena delle storie più grandi, divertenti, spaventose, tristi e Abaddoniest che abbiamo mai raccontato”.

Copioni chiusi e un cast che torna al completo

La lavorazione è già a buon punto: all’inizio del mese lo stesso autore ha raccontato, nel corso di un podcast, che gli episodi della nuova stagione sono stati scritti. L’obiettivo dichiarato è di 10 episodi, contro gli 8 della seconda stagione e i 10 della prima. I copioni completati indicano però che la scrittura è avanti, non che l’animazione sia finita.

Davanti al microfono torneranno Will Forte nei panni di Nathan, Eliza Coupe in quelli di Katherine, insieme a Skyler Gisondo, Natalie Palamides e Jimmi Simpson. Alla regia supervisionata c’è di nuovo Erica Hayes, già al lavoro su Rick and Morty come altri nomi della produzione: tra i produttori esecutivi figurano infatti Roller, Chris McKenna, Steve Levy e Dan Harmon, mentre lo studio di animazione è Titmouse, con Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina nella stessa veste.

L’obiettivo è ottobre 2027

Ufficialmente Netflix indica soltanto il 2027, ma l’intenzione espressa da Roller è più precisa: in caso di rinnovo, l’autore aveva spiegato di voler portare la terza stagione prima di Halloween 2027, per mantenere il ciclo annuale a tema spooky. Il rinnovo è arrivato, e l’obiettivo sembra dunque quello di un debutto a ottobre del prossimo anno. I tempi, del resto, sono stati rapidi: la prima stagione era stata confermata una settimana dopo il debutto, a settembre 2025, mentre per la seconda l’attesa è stata di circa tre settimane, comunque un intervallo breve per un’animazione. Sul calendario, la stagione 1 è uscita il 19 settembre 2025 e la stagione 2 il 9 ottobre 2026.

Intanto i nuovi episodi hanno convinto praticamente tutti: la seconda stagione ha esordito con il 100% di gradimento sia da parte della critica sia del pubblico. C’è anche chi ha notato che l’ultimo episodio, The Visit, aveva il sapore di un finale definitivo, cosa che il rinnovo appena annunciato rende fortunatamente superata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI