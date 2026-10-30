Veronica Bruganelli è la seconda concorrente eliminata dai Live di X Factor 2026. Nel ballottaggio contro Lenanie, nella puntata andata in onda giovedì 29 ottobre su Sky Uno, la concorrente di Jake La Furia ha perso.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Come si arriva al ballottaggio

La serata era divisa in due manche, ciascuna con sei concorrenti sul palco. Nella prima il pubblico ha sostenuto meno di tutti Lenanie, che aveva portato C’è tempo di Ivano Fossati riscrivendone il testo di proprio pugno. La scelta ha fatto discutere la giuria, con Francesco Gabbani e Irama su posizioni diverse sulla possibilità di intervenire così tanto su una cover.

Nella manche successiva ha raccolto meno preferenze Veronica, dopo aver cantato Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler. Per lei non era la prima sfida: era già finita al ballottaggio nel primo Live, uscendone vincente contro Alice Fregoso. La ventenne di Fano, nelle Marche, alla seconda occasione non ha avuto la stessa fortuna.

Il verdetto dei giudici

Nella sfida finale Lenanie ha scelto Cambia un uomo di Marco Mengoni, mentre Veronica ha portato You Stole the Show di Sienna Spiro, il brano con cui si era fatta conoscere. Jake La Furia ha difeso la propria concorrente votando per l’uscita di Lenanie, mentre Irama ha votato in senso opposto.

A decidere sono stati Gabbani e Paola Iezzi, entrambi contrari a Veronica: tre voti su quattro hanno sancito l’eliminazione, senza bisogno del Tilt, il televoto rapido che entra in gioco in caso di parità. Nella valutazione ha pesato anche la volontà di non interrompere il percorso cantautorale di Lenanie.

Chi prosegue e l’ospite della serata

Lenanie resta quindi nella squadra di Irama, dove trova Patrizia e Le Distanze, mentre ALÌA e Alex Fontana proseguono con Jake La Furia. Gli altri concorrenti hanno superato il televoto senza passare dallo spareggio. Tra i momenti più apprezzati della serata ci sono l’esibizione di camilla su As the World Caves In e quella di Alex Fontana su Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead.

Ospite della puntata è stata MEEK, il progetto della producer e cantautrice britannica Georgia Meek, che ha portato sul palco Fabulous, un pezzo che in Italia ha circolato molto negli ultimi mesi. Il prossimo appuntamento con il talent è fissato per giovedì 5 novembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI