Colpi di scena e nervi tesi nella nuova settimana di Tutto per la mia famiglia: negli episodi in onda su Canale 5 dal 31 ottobre al 6 novembre, Asiye lotta per rimettersi dal proiettile destinato a Omer e la tensione tra i due continua a salire.

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Asiye fuori pericolo, ma con Omer è ancora scontro

In ospedale la famiglia Eren passa ore di grande apprensione dopo che Asiye è stata raggiunta da un proiettile diretto al fratello. I medici fanno sapere che la ragazza è fuori pericolo e arriva il sollievo, ma la tensione resta: Omer si sente responsabile di quanto è accaduto e Doruk gli rinfaccia di aver esposto tutti a un rischio enorme, e tra i due scoppia un nuovo litigio.

Anche il progetto radiofonico a cui collaborano contribuisce a riavvicinare Asiye e Doruk, che tornano insieme. Emel, intanto, soffre per i continui scontri in casa e si rifugia al cimitero per stare vicina ai genitori: quando i fratelli la ritrovano, li spinge a capire quanto quelle discussioni la feriscano.

Il lutto per Resul e i sospetti su Suzan

La settimana è attraversata da un altro dolore, quello di Ayla e Berk per la morte di Resul. Gli agenti trovano Suzan nella casa dell’uomo, accanto al corpo senza vita e con le mani sporche di sangue, e la portano in centrale: per la polizia è la principale sospettata. Akif la raggiunge e prova a rassicurarla, promettendo che farà intervenire il suo avvocato. Una settimana più tardi Suzan viene scagionata.

Berk, però, non riesce a rialzarsi: apatico, passa le giornate chiuso in camera. È Aybike a scuoterlo, spingendolo a sfogare la rabbia per la perdita del padre. Prendere a martellate un muro lo aiuta a liberarsi della tensione e a tornare a scuola.

Il microfono aperto e la fuga di Omer

Nella sala radio della scuola va in scena uno dei momenti più delicati della settimana. Asiye, ormai rappacificata con Doruk, si sfoga con Aybike contro il fratello, ma per errore apre il microfono: le sue parole vengono così ascoltate da tutta la scuola, e anche Omer le sente. Sul fronte sentimentale il ragazzo rende ufficiale la relazione con Susen, ma pesano soprattutto le provocazioni di Tolga: ferito nell’orgoglio e deriso da tutti, Omer si allontana sconvolto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI