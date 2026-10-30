Nelle puntate in onda su Rete 4 da lunedì 2 a venerdì 6 novembre, alle 9.45, arriva al Fürstenhof Massimo Foghetti, il giovane che si presenta come possibile erede dei Saalfeld. Lo aspetta soprattutto Werner.

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L’arrivo di Massimo al Fürstenhof

Werner non sta più nella pelle all’idea di conoscerlo. Il ragazzo dice di essere il figlio che Alexander Saalfeld ha avuto fuori dal matrimonio e, poiché Alexander è a sua volta figlio biologico di Alfons, per l’hotel sarebbe un nipote e un possibile erede. L’accoglienza più calorosa è quella di Alfons, a cui Hildegard raccomanda però di non avere fretta. Comincia il giro della struttura, che passa anche dall’ufficio di Werner: davanti al giovane confessa che un successore in famiglia è sempre stato il suo desiderio, pur senza voler condizionare le scelte dei figli. Il ritorno del nipote mette però in allarme Erik, che teme per la propria posizione e cerca di rendersi indispensabile.

I sospetti di Christoph

Guarda con diffidenza il nuovo arrivato Christoph, che lo trova ambizioso e si chiede se sia davvero il figlio di Alexander o piuttosto un impostore. Werner respinge ogni sospetto: anche senza un test genetico, Alexander avrebbe già accertato la coincidenza tra la nascita di Massimo e il periodo in cui frequentava Giulia; i Foghetti sono benestanti e il curriculum del ragazzo è impeccabile, quindi non avrebbe motivo di raccontare bugie per soldi né di puntare all’hotel. Christoph assicura comunque a Werner che darà una possibilità al giovane, pur senza abbassare la guardia.

Venerdì 6 novembre lo invita a cena per capire se può fidarsi di lui, e l’intervento di Pachmayer gli permette di dimostrarsi utile all’hotel. Intanto Alfons soffre per il disinteresse del nipote, che rimanda ancora l’incontro con lui. Massimo, dal canto suo, promette a Sandy di procurarsi del denaro da Werner.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI