Si chiama Sky Voices ed è il primo canale pensato interamente per i video podcast. Debutta lunedì 2 novembre sul canale 118 di Sky, oltre che in streaming su Now, con un palinsesto che unisce produzioni originali, approfondimento giornalistico e grandi interviste.

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Come nasce il canale

Il progetto si basa sulla collaborazione con Corax, OnePodcast, Vois e BSMT: l’offerta mette insieme le produzioni digitali Sky Original e una selezione di contenuti firmati dai partner. Il canale 118 è lo stesso che oggi ospita Sky Adventure, mentre il palinsesto segue un filo che coinvolge anche Sky TG24, il versante sportivo e l’hub Sky Content Factory. Come annunciato da Sky, l’offerta è destinata ad ampliarsi nel tempo con nuove proposte e collaborazioni.

I programmi del debutto

Il 2 novembre il palinsesto si apre con ‘Come le cipolle’, il video podcast Sky Original che segna il debutto di Stefania Andreoli: la psicoterapeuta parte da esperienze concrete per arrivare ai temi della salute mentale, affrontando domande che riguardano tutti.

Alla produzione originale si affianca ‘Now What?’ di Mia Ceran, che va oltre il racconto della notizia per guardare alle ricadute sulla vita quotidiana, con il contributo di ospiti ed esperti. La cronaca resta centrale con la nuova stagione di ‘Un avvertimento prima di iniziare’ di Pablo Trincia, mentre Mariangela Pira continua a rendere accessibili economia, finanza e geopolitica con ‘3 Fattori’.

Per l’informazione arriva ‘Sky Cube – Cosa c’è da sapere’, firmato Sky TG24. Per lo sport c’è ‘Sky Calcio Unplugged’, dove Fayna affianca Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi nel commento a campionato, coppe e fantacalcio. Torna anche ‘Sky TG25 – Bonus Track’, lo spin-off in versione digitale firmato da Alessio Viola, con ospiti dal mondo della cultura, dello spettacolo e dell’attualità. Per il lancio è prevista inoltre un’intervista in esclusiva a Cesare Cremonini, che Vera Spadini ha realizzato a Londra per “One Night in London”.

Il canale si apre poi ai format già affermati nel mondo digitale: ‘PoretCast’ di Giacomo Poretti, che raccoglie incontri con volti dello spettacolo, dello sport e della cultura; ‘One More Time’ di Luca Casadei, sui percorsi di rinascita tra cadute e ripartenze; ‘Passa dal BSMT’ di Gianluca Gazzoli, con conversazioni che incrociano sport, musica, scienza e imprenditoria. Completano il quadro il true crime ‘Dentro il caso’, con il giornalista Marco Maisano e il criminologo Edoardo Orlandi, ‘Vita Futura’ con Giorgia Surina, un format sui grandi cambiamenti che attraversano la vita delle persone, ‘Tressessanta’ di Virginia Gambardella sul benessere e ‘Storie di Brand’ di Max Corona, che ripercorre nascita ed evoluzione di alcuni dei marchi più noti al mondo.

Le docuserie in arrivo

Nei prossimi mesi il canale ospiterà una nuova linea editoriale dedicata alle docuserie Sky Original. Tra i progetti annunciati ci sono ‘Scuola Diaz’ con Pablo Trincia, dedicata alla ricostruzione di quanto accadde al G8 di Genova nel 2001, ‘Dopo la notte – Voci da Crans Montana’ con Niccolò Agliardi e ‘Troviamo Denise: Storia di una bambina scomparsa’ con Marco Maisano.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI