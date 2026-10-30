Alla Promessa arriva un nuovo ospite e, come sempre, porta guai: nella settimana dal 31 ottobre al 6 novembre, in onda ogni giorno alle 19.40 su Rete 4, compare il dottor Antunez, psichiatra invitato da Lorenzo.

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Un arrivo che insospettisce tutti

Ogni volta che qualcuno varca il cancello della tenuta scoppia puntualmente un problema, e anche stavolta va così. Il medico arriva su invito di Lorenzo, e tra familiari e servitù circola il sospetto su quale sia il suo vero compito. Curro ha pochi dubbi e mette in guardia Angela: il capitano vuole riservarle lo stesso destino che aveva architettato per Eugenia, sua moglie, cioè farla finire in manicomio.

L’ultimatum: nozze o manicomio

Il piano di Lorenzo lascia pochi margini: se Angela verrà giudicata sana di mente dovrà accettare di sposarlo, altrimenti per lei si apriranno le porte della reclusione. La ragazza non esita e confida a Curro che preferisce il manicomio all’altare. Quando il dottore comincia a visitarla, diventa subito evidente che sta facendo l’interesse del capitano. Angela rifiuta però il ruolo della paziente rassegnata e si ribella.

Le tappe della settimana

Mercoledì 4 novembre tocca a Don Alonso informare Leocadia, Manuel e Angela: il medico si trova alla tenuta proprio per visitare la ragazza. Il colloquio vero e proprio arriva venerdì 6 novembre: Angela è molto nervosa, e il dottor Antunez obbliga Lorenzo a uscire dalla stanza, restando solo con la paziente. Nel corso dell’incontro tenta di spingerla ad accusare Curro; intanto Curro chiede a Martina di condividere con Angela quello che ha vissuto in sanatorio e la sprona a resistere, senza arrendersi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI