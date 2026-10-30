Apple TV+ e Legendary stanno trattando per dare a Monarch: Legacy of Monsters un terzo capitolo. Un rinnovo ufficiale, però, non è ancora arrivato, e il progetto potrebbe assumere una forma molto diversa da quella che vi aspettate.

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Trattative in corso, rinnovo ancora da definire

Le due società stanno ragionando sul futuro della serie ambientata nel Monsterverse, ma per ora siamo nel campo delle ipotesi: né Apple né Legendary hanno fatto annunci pubblici. Quello che filtra è che si sta valutando una nuova squadra di autori e un nuovo showrunner, e che più persone sarebbero già state contattate per prendere in mano la guida creativa. Si parla anche di allargare il racconto ad altri Titani già visti al cinema accanto a Godzilla e King Kong, pescando a piene mani dal catalogo Legendary.

Un nuovo assetto creativo per il Monsterverse

Sappiamo che Monarch è nata dalla mente di Chris Black e Matt Fraction, con Black showrunner ed executive producer nella seconda stagione. Se le indiscrezioni sulla terza trovassero conferma, sarebbe la prima stagione senza di lui al vertice, un cambio non banale per una serie che ha costruito la propria identità proprio sul rapporto tra l’organizzazione Monarch e le famiglie coinvolte nelle sue attività.

Un nuovo showrunner e una squadra di sceneggiatori tutta nuova suggeriscono un reset piuttosto netto, con personaggi e storie inediti al posto della prosecuzione diretta delle vicende della seconda stagione. Resta da capire se gli interpreti in carne e ossa torneranno: al momento nessuna uscita dal cast è stata confermata, e non sono stati annunciati nemmeno i nomi di chi potrebbe assumere il controllo dei nuovi episodi.

C’è poi Joby Harold, che in base a un accordo con Legendary supervisiona attraverso Safehouse Pictures tutte le produzioni televisive del Monsterverse. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe incidere anche sulla terza stagione di Monarch, ma Apple non ha dichiarato nulla in merito e per ora resta soltanto un’ipotesi.

Cosa resta delle prime due stagioni

Altrettanto incerto è il futuro dei protagonisti. Lee Shaw, che nella linea temporale del presente ha il volto di Kurt Russell e in quella dei flashback quello di suo figlio Wyatt, potrebbe tornare o meno, e lo stesso vale per Anna Sawai e gli altri interpreti principali.

La seconda stagione si era chiusa con diverse questioni aperte: la fuga di Isabel con Kentaro, il coinvolgimento di Cate, May e Keiko nelle operazioni di Monarch, e Lee Shaw sulle tracce di qualcosa legato a Rodan. Erano spunti che sembravano indicare una continuazione lineare, ma un assetto creativo diverso potrebbe decidere di accantonarli e spostare il baricentro su nuove creature e nuove storie dell’universo Legendary.

La serie ha esordito il 17 novembre 2023 e la seconda stagione è arrivata il 27 febbraio 2026, con dieci episodi per volta. Tra i due capitoli sono passati più di due anni, e per il terzo al momento non esiste nemmeno una data.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI