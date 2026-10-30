Michael C. Hall ha presentato a Lucca Comics & Games la nuova stagione di Dexter: Resurrection, proposta in anteprima nazionale prima del debutto su Paramount+ fissato per oggi, 30 ottobre. L’attore è intervenuto in collegamento dagli Stati Uniti per spiegare da dove riparte il suo personaggio.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

L’anteprima al Lucca Comics & Games

L’incontro si è tenuto il 29 ottobre al Cinema Astra, con inizio alle 17, davanti al pubblico arrivato per il panel di approfondimento e per la proiezione del primo episodio. La conversazione è stata condotta da Cristina Scabbia, cantante e da sempre appassionata della serie. Per l’anteprima italiana del nuovo capitolo Paramount+ ha scelto il festival toscano, giunto alla 60ª edizione, e in piazza Anfiteatro ha fatto allestire un padiglione interamente dedicato a Dexter, con giochi e attività a tema per i fan. La serie è prodotta da Paramount Television Studios e Counterpart Studios. La prima stagione è già disponibile integralmente sulla piattaforma, come gli altri capitoli del franchise.

Due killer e una crisi di mezza età

Nel nuovo capitolo Dexter Morgan deve muoversi su più fronti: da una parte un assassino tristemente noto da decenni, con una lunga scia di omicidi alle spalle, dall’altra un killer giovane e appena affacciatosi sulla scena, che a New York semina il terrore in modi mai visti prima. A complicare il quadro arriva un avversario del tutto inatteso, la crisi di mezza età, che l’attore ha descritto così:

“All’inizio di questa stagione Dexter ha superato lo stupore di essere ancora vivo e l’euforia di tutte quelle vittime, e si ritrova a chiedersi: ‘E adesso? Cosa faccio?’ Sta attraversando una sorta di crisi di mezza età. Per lui non si tratta di trovarsi una ragazza più giovane o di comprarsi un’auto di lusso, ma piuttosto della sensazione che nessuno sappia chi sia. Comincia a desiderare ardentemente un grado di riconoscimento che non ha mai provato prima, il che, per uno come lui, è una cosa molto pericolosa”.

Intanto Harrison (Jack Alcott) continua la sua ricerca di giustizia, e padre e figlio si preparano ad affrontare il capitolo più oscuro della loro storia. La stagione è guidata da Clyde Phillips, showrunner e produttore esecutivo già candidato agli Emmy. Accanto a Hall tornano nel cast Uma Thurman, candidata all’Oscar e vincitrice di un Golden Globe, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e James Remar. Entrano nel cast fisso anche Dan Stevens, Bokeem Woodbine, che ha vinto un Emmy, Nona Parker Johnson e Brian Cox, a sua volta premiato con un Emmy, un Olivier e un Golden Globe. Krysten Ritter torna come guest star, ruolo che ricopre anche Gabriel Luna, nuova presenza nella serie. A Lucca si sono celebrati inoltre i vent’anni di Dexter.

Hall e il suo amore per Roma

Nel corso dell’incontro l’attore ha parlato anche del suo legame con l’Italia e ha ricordato le due visite nella Capitale, entrambe memorabili. Lo ha colpito in modo particolare l’ingresso nella chiesa di Santa Maria del Popolo, dove si è trovato davanti alla Crocifissione di San Pietro di Caravaggio: un capolavoro incontrato per caso, senza i corridoi pieni di controlli di sicurezza che accompagnano la visita a un museo.

“Ovunque guardassi c’era un pezzo di storia, una presenza molto più diffusa e profonda di quella che si può trovare girando per gli Stati Uniti”.

Hall ha aggiunto di voler tornare presto nella città. Alla domanda su quale colazione sceglierebbe Dexter in Italia, ha risposto senza esitare: cappuccino e cornetto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI