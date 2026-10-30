Sabato 31 ottobre, alle 17:05 su Rai 1, torna in onda Ciao Maschio, il talk show di Nunzia De Girolamo. L’ospite d’onore è Francesco Paolantoni, protagonista di un faccia a faccia intimo e ironico.

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Francesco Paolantoni e la voglia di non crescere

L’incontro ruota attorno alla sindrome di Peter Pan, cioè la fatica di accettare che il tempo scorra e il desiderio di conservare un animo eternamente giovane. L’attore e comico napoletano si racconta senza filtri: analizza questa componente della propria personalità e allarga lo sguardo alla vita artistica, ai momenti di difficoltà e alle sfumature della sua napoletanità. L’intervista con De Girolamo è lunga e affronta proprio quel rifiuto di crescere, che nella conversazione diventa una chiave per leggere un pezzo di sé.

Se ami qualcuno dillo, dal romanzo allo schermo

Nella stessa puntata si parla del film Se ami qualcuno dillo con il regista Marco Bonini. Con questa opera Bonini esordisce dietro la macchina da presa, dopo aver debuttato nella narrativa con il romanzo omonimo da cui la storia è tratta. Il film è uscito il 16 ottobre con Vision Distribution e ha Edoardo Leo nei panni del protagonista, oltre che nel ruolo di produttore. Nel cast figurano anche Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno, Thomas Trabacchi e Biagio Venditti.

Sergio, il personaggio interpretato da Leo, è un uomo maschilista e prepotente, infedele e incapace di affetti. Colto sul fatto mentre tradisce, viene travolto da un malore improvviso e precipita nel coma. Il vero ribaltamento arriva però al risveglio: i danni al cervello hanno cancellato ogni ricordo della sua vita precedente e la sua mente è regredita a uno stato infantile, pur dentro il corpo di un adulto. Costretto a reimparare da zero gesti ed emozioni, l’ex patriarca si trasforma in un eroe tragicomico e pieno di empatia. A insegnargli finalmente ad amare la sua famiglia allargata e complicata è proprio questa seconda, improbabile infanzia.

La vicenda prende spunto dal padre del regista, descritto come un macho e un traditore seriale: sullo schermo, dopo il coma, l’uomo ritrova la vita e scopre che cosa sia l’amore grazie al rapporto con il figlio e con due donne decisive della sua esistenza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI