MGM+ ha diffuso le prime immagini di Cameron Monaghan e Omari Hardwick nei panni dei protagonisti di Bosch: Start of Watch, il prequel sugli esordi di Harry Bosch che debutta il 10 gennaio anche in Italia.

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Le prime immagini del giovane Bosch

Nelle foto ufficiali Monaghan interpreta un Harry Bosch appena entrato in polizia, mentre Hardwick dà il volto a Eli Bridges, agente veterano. Del cast fanno parte anche Ariana Guerra nel ruolo di Rosa e JD Pardo in quello di Cory, insieme a Kathleen Wilhoite, William Fichtner, Rafi Gavron, Raphael Sbarge, Azita Ghanizada, Kenneth Miller, Seamus Dever, Ryan McPartlin, Marco Rodriguez e Shelli Boone. La stagione conta otto episodi ed è prodotta da Fabel Entertainment. Tom Bernardo e Brian Anthony l’hanno ideata e la seguono come produttori esecutivi, con Bernardo anche showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano Michael Connelly, Henrik Bastin, Jamie Boscardin Martin, Stephen Kay e Jasmine Russ; Mark Douglas è co-produttore esecutivo, e lo stesso ruolo spetta a Theresa Snider per Hieronymus Pictures.

Una recluta nella Los Angeles del 1992

La storia riporta lo spettatore al 1992 e segue Bosch a 26 anni durante i primi giorni in divisa. Sullo sfondo c’è una città sul punto di esplodere, attraversata da tensioni razziali e violenza tra bande, con un dipartimento di polizia spaccato. Tra una chiamata di routine e l’altra, il giovane agente viene risucchiato in una rapina di alto profilo e in una rete di corruzione che mette alla prova la sua fedeltà al distintivo, gettando le basi del detective che si muove secondo un principio preciso.

Everybody counts or nobody counts.

Il prequel non adatta un romanzo specifico: nessun libro di Connelly è dedicato soltanto agli anni da recluta, quindi è la prima volta che il personaggio viene raccontato da giovane in modo così approfondito, sulla carta come sullo schermo. L’operazione amplia un franchise che dopo la serie originale di Prime Video ha già generato Bosch: Legacy e Ballard, dove Titus Welliver continua a vestire i panni del Bosch adulto accanto a Maggie Q. Welliver non è coinvolto formalmente in Start of Watch, ma ha definito Monaghan “incredibile”, mentre Connelly ha raccontato di aver visto il primo episodio e di averlo amato.

Quando arriva e dove vederla

Il debutto è fissato per domenica 10 gennaio con due episodi, seguiti da un appuntamento settimanale fino al finale di domenica 21 febbraio. La distribuzione copre Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Irlanda, Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e America Latina. Anche se il personaggio appartiene all’universo delle serie Amazon, il titolo non rientra nell’abbonamento Prime: per seguire Bosch: Start of Watch bisogna fare riferimento al servizio MGM+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI