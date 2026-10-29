Al Caffè Vulcano la festa per il Día de los Muertos rischia di trasformarsi in un pasticcio, e nella stessa settimana Silvia e Michele ricevono una notizia che proprio non si aspettavano. Su Rai Tre, negli episodi in onda dal 2 al 6 novembre, la soap mette in fila guai, ricatti e qualche riavvicinamento pericoloso.

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La festa al Vulcano e la salsa di troppo

Il locale si prepara a fare le cose in grande per la ricorrenza messicana dedicata ai defunti, ma basta una salsa servita nel piatto sbagliato per provocare un incidente piuttosto sgradevole. Ci rimette la riuscita della serata, e sul tavolo finisce anche la reputazione del Vulcano, mentre tra i membri dello staff la tensione sale di colpo. Da tutta la vicenda Diego ricava una consapevolezza scomoda: alcuni suoi errori di valutazione pesano molto più di quanto avesse immaginato.

Nel frattempo Lorenza continua a chiedere soldi in cambio della sua uscita dal locale, un ricatto con cui i soci devono fare i conti. La loro reazione va però nella direzione opposta all’arroccamento: davanti a Samuel e Micaela ammettono le cose sbagliate fatte e scelgono di restare uniti per attraversare il momento difficile.

Renato vende, Silvia e Michele tremano

Renato trova finalmente il modo di dire a Silvia e Michele che l’appartamento in cui vivono in affitto non resterà a loro disposizione: l’idea è metterlo in vendita. La coppia è già provata dalle grane del Vulcano, e la prospettiva di dover lasciare la casa è un colpo duro che si somma alle altre difficoltà di una settimana tutt’altro che semplice.

Intanto Nunzio e Rossella, completamente all’oscuro delle nuove preoccupazioni dei due, continuano a dedicarsi con entusiasmo al progetto della loro nuova casa.

Il caso Mori, Greta e le altre storie

La pm Lucia Cimmino, sempre più convinta della colpevolezza di Greta, la sottopone a un interrogatorio serrato. La ragazza è fin troppo consapevole di quanto la sua posizione legale sia delicata e si rivolge a Roberto per avere una mano. Ferri, dal canto suo, non ha dubbi sulla sua innocenza: va a muso duro da Scala intimandogli di non mettersi contro di lui e continua a domandarsi se il misterioso finanziatore di Mori c’entri qualcosa con la faccenda.

Nel frattempo Marina deve guardare in silenzio la crescente vicinanza tra Roberto e Greta e fa sempre più fatica a nascondere quanto sia coinvolta nella vicenda. A complicare il quadro ci pensa proprio Roberto, che resta sorpreso dal comportamento comprensivo della compagna.

Tra gli altri abitanti di Palazzo Palladini, Alberto si rivolge a Guido e soprattutto a Mariella per un problema davvero insolito: il cane che lo ha spaventato si scopre legato al passato della donna, ma il marito non condivide affatto il suo entusiasmo animalista. Cristina finisce sotto i riflettori quando una giornalista di Radio Golfo cerca di coglierla di sorpresa per strapparle un’intervista, mentre Manuela fatica ad accettare l’idea di aver lasciato il lavoro in radio e Micaela è entusiasta all’idea di cominciare la conduzione della sua nuova trasmissione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI