La settima puntata di Tale e Quale Show cambia giorno: andrà in onda martedì 3 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1 e non mercoledì, come previsto dal calendario della sedicesima edizione. Il programma non si ferma e non viene cancellato, ma anticipa l’appuntamento di un giorno, con Carlo Conti alla conduzione e un nuovo giro di imitazioni.

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Perché la puntata arriva di martedì

L’anticipo dipende dalla programmazione Rai del 4 novembre, giornata in cui la rete dedica spazio alla cerimonia per le Forze Armate. Lo spostamento è stato annunciato al pubblico alla fine della puntata precedente, in modo da non sorprendere chi segue il programma dall’inizio dell’edizione.

A giudicare le esibizioni torneranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati come sempre da uno o più ospiti. I nomi dei giudici aggiunti per questa serata non sono ancora stati resi noti: nelle scorse settimane la giuria era stata completata di volta in volta da volti diversi, come il 28 ottobre con Sergio Friscia e Andrea Delogu.

Le nuove imitazioni in gara

Il cast affronta un repertorio che va dalla canzone d’autore italiana al pop internazionale, passando per il cinema e la televisione. Jasmine Carrisi vestirà i panni di Claudia Mori, mentre Gabriele Cirilli e Flavio Insinna formeranno una coppia inedita sulle note di Frank Sinatra accanto a Lino Banfi. Maddalena Corvaglia si calerà nel ruolo di Nicole Kidman e Selma Ezzine, reduce dal successo della scorsa settimana, affronterà Donna Summer.

Tra gli uomini, Stefano Meloccaro interpreterà Bruno Lauzi, Max Paiella sarà Phil Collins e Andrea Perroni arriva a Vasco Rossi dopo la prova convincente nei panni di Amedeo Minghi. Vladimir Randazzo si misura con Francesco Sarcina.

Sul fronte femminile, Roberta Morise canterà da Noemi, Paola Perego sarà Patti Smith e Anna Pettinelli renderà omaggio a Wanda Osiris.

Come è andata la puntata del 28 ottobre

La puntata precedente ha premiato Selma Ezzine, che con «La voce del silenzio» di Dionne Warwick ha totalizzato 86 punti, il punteggio più alto della serata. In fondo alla classifica è finita Paola Perego, ferma a 37 punti con la sua imitazione di Max Pezzali.

Gli abbinamenti per la settima puntata sono stati svelati alla fine di quella serata, quando il programma ha comunicato anche il cambio di giorno. Per Cirilli e Insinna si tratta di un doppio debutto in coppia, un esperimento che mescola la vocalità di Sinatra all’ironia di Banfi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI