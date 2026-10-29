Da giovedì 29 ottobre arriva su DMAX uno dei programmi più sorprendenti del panorama televisivo italiano: “Mr. Oro – Tutto ha un prezzo” debutta in prima serata con la seconda stagione. Appuntamento alle 21:25 sul canale 52 del digitale terrestre, con venti episodi da trenta minuti ciascuno che ci porteranno dietro il bancone di uno dei negozi compro-oro della catena Oro d’Oro.

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Un format che racconta storie di ordinaria umanità

La serie, prodotta da GiUMa, segue le giornate di Mr. Oro D’Oro, imprenditore e star social che gestisce una rete di negozi tra Milano e Torino. Accanto a lui lavora Loredana, collaboratrice fidata che lo affianca nelle valutazioni quotidiane di oggetti preziosi, nelle trattative serrate e negli imprevisti che richiedono sangue freddo e decisioni rapide. Ogni puntata è un incontro con un’umanità variegata di clienti, ognuno con le proprie aspettative, rabbie, delusioni e sorprese positive.

Chi non riesce a seguire la diretta può recuperare le puntate on demand su discovery+, oppure sintonizzarsi sul canale 28 di TivùSat. La prima tv assoluta resta comunque quella del giovedì sera su DMAX, a partire dal 29 ottobre.

I consigli di Mr. Oro per chi entra in un compro-oro

Cosa bisogna sapere prima di varcare la soglia di un negozio compro-oro? Mr. Oro, che ha scelto di tenere protetto il suo vero nome, ha dato qualche dritta preziosa in una chiacchierata. Per prima cosa ricorda di portare con sé la documentazione che attesta la legittima proprietà della merce, si tratti di oro o di altri preziosi.

Un altro passaggio utile è farsi un’idea del valore di ciò che si intende vendere prima di entrare nel negozio, magari usando anche una semplice bilancia da pasta per ottenere un peso indicativo. «Non svelare le proprie aspettative e valutare se la proposta ricevuta è in linea», suggerisce Mr. Oro. C’è poi la questione normativa: la legge limita a 499 euro la cifra che si può ricevere in contanti, mentre per importi superiori si procede con un bonifico. Ogni scambio, in ogni caso, deve essere tracciato, perché le regole in questo settore sono particolarmente severe.

«I contratti non prevedono possibilità di recesso, ecco perché chiedo sempre se una persona è sicura di voler vendere!»

Il valore dell’oro dipende dalla caratura, cioè dalla purezza del metallo, e non dall’età del gioiello. L’oro a 24 carati è il più puro e anche il più morbido, motivo per cui Mr. Oro morde l’oro: è il metodo più antico per saggiarne la qualità, e non una gag. Secondo quanto riportato, la quotazione del giorno si aggira intorno ai 115 euro al grammo, un dato che però non corrisponde al valore degli oggetti che finiscono sulla bilancia del negozio.

Il consiglio finale è di non affrettare le decisioni: «Se avete dubbi, non vendete, e comunque non vendete tutto, un po’ per tenere un ricordo e un po’ per poterlo fare se verrà un’emergenza». Per chi invece desidera acquistare, la raccomandazione è di rivolgersi sempre a un’azienda ufficiale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI