Il cast di Everyone in My Family Has Killed Someone, la serie che Amazon sta preparando dal romanzo di Benjamin Stevenson, si allarga: otto nuovi ingressi si affiancano a Penn Badgley, protagonista annunciato da tempo, e portano sul set un gruppo di volti piuttosto nutrito.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Otto nuovi nomi accanto a Penn Badgley

Tra le new entry ci sono Patricia Clarkson, già vista in Sharp Objects, e Sean Astin, che il grande pubblico conosce per Il Signore degli Anelli e per Stranger Things. Con loro entrano nel progetto anche Elizabeth Marvel, Daniella Garcia, Felix Solis, Annaleigh Ashford, Chris Walley ed Eliza Bennett. Il risultato è un cast corale che sembra costruito su misura per una storia in cui nessuno è davvero estraneo ai fatti.

Sul fronte creativo c’è un’altra novità: Alexandra Brodski sarà produttrice esecutiva e firmerà la regia di metà degli episodi, compresi il debutto e il finale di stagione. La sceneggiatura è affidata a David Hemingson, che sarà anche showrunner e produttore esecutivo. È una squadra che unisce esperienza televisiva e una direzione distribuita lungo tutta la stagione, chiamata a trasformare l’intreccio del romanzo in un racconto seriale capace di dosare rivelazioni e sorprese senza perdere la vena satirica.

Ern Cunningham e il raduno di famiglia che finisce nel sangue

La vicenda si svolge tra le montagne innevate del Northeast Kingdom, nel Vermont. Il protagonista è Ern Cunningham, interpretato da Badgley, uno scrittore di gialli che dei misteri conosce ogni meccanismo. Suo malgrado partecipa a una riunione di famiglia organizzata per accogliere il fratello Michael, uscito da poco dal carcere dopo una condanna a cui proprio Ern aveva contribuito. Il ritrovamento di un corpo congelato e una bufera che taglia fuori il gruppo fanno precipitare la situazione, e i morti cominciano a moltiplicarsi.

Nella premessa c’è già il paradosso su cui la serie costruisce il proprio gioco: in quella famiglia ognuno ha ucciso qualcuno, per caso o di proposito. Il titolo funziona quindi da dichiarazione d’intenti e da indizio sul tono della narrazione, che promette di piegare le convenzioni del giallo classico attorno all’idea di una colpa condivisa. La casa isolata e la neve rendono impossibile allontanarsi, e ogni sospetto resta in circolazione fino all’ultimo.

Chi c’è dietro la produzione

Alla realizzazione della serie lavorano Amazon MGM Studios, Fifth Season e Made Up Stories. Tra i produttori esecutivi compaiono Bruna Papandrea, Steve Hutensky, Jeanne Snow e Molly Allen, insieme a Badgley e allo stesso Stevenson. L’equilibrio tra indagine, ironia e segreti di famiglia è delicato, e su di esso si misurerà la capacità dell’adattamento di distinguersi in un panorama di produzioni crime piuttosto affollato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI