Christopher Chung, che in Slow Horses interpreta Roddy Ho, entra nel cast di Ascension, il nuovo thriller psicologico di Apple TV tratto dal romanzo Last Days di Adam Nevill. Con lui arrivano Amanda Plummer e T’Nia Miller: tutti e tre sono membri regolari del cast e affiancano Caitríona Balfe e Bill Nighy. Per ora i loro personaggi restano avvolti nel mistero.

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Tre nuovi volti accanto a Caitríona Balfe

L’annuncio arriva a fine ottobre 2026 e riguarda tre ingressi nello stesso progetto. Chung, Plummer e Miller si uniscono a una produzione che Apple TV ha ordinato ad agosto e che nasce dall’universo letterario di Nevill. Plummer è nota anche per Star Trek: Picard, Miller per VisionQuest; Chung porta l’esperienza di Slow Horses, dove veste i panni di Roddy Ho dalla prima stagione. I dettagli sui ruoli non sono stati diffusi. Balfe è protagonista e produttrice esecutiva, mentre Bill Nighy completa il quadro. Natalie Erika James e Christian White firmano la sceneggiatura e lavorano insieme ad Alfonso e Carlos Cuarón. Christian White sarà anche il regista principale. Non ci sono ancora date per l’inizio delle riprese o per l’uscita.

Una setta al centro della storia

Rispetto a Slow Horses, qui il registro cambia completamente. Al centro c’è Rose, una documentarista capace di scavare nei segreti altrui ma in difficoltà con la propria vita dopo il divorzio. A darle il volto è Caitríona Balfe. Quando Rose accetta di indagare sulla Chiesa dell’Ascensione, una setta del Novecento, si trova davanti a una realtà sempre più inquietante. Bill Nighy interpreta Zac, collega documentarista che la trascina nel progetto. La serie affronta il confine tra convinzione e manipolazione e i sacrifici che si è disposti a fare per proteggere chi si ama. Per Chung è un cambio di orizzonte: dal mondo degli intrighi istituzionali a una storia che lavora su male e innocenza.

Roddy Ho non lascia Slow Horses

Intanto Roddy Ho resta parte dell’universo di Slow Horses. Chung lo interpreta fin dalla prima stagione ed è membro regolare del cast dalla quinta. Apple TV ha già confermato la settima e l’ottava stagione, che adatteranno Bad Actors e Clown Town, altri due romanzi di Mick Herron.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI