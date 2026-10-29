Alfred Molina e Selton Mello entrano nel cast di Ascent, la serie thriller di Paramount+ con protagonista Viola Davis, anche produttrice esecutiva. Le riprese cominceranno a Los Angeles nel 2027.

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Sebastian, Leonardo e gli altri personaggi

Molina sarà Sebastian, il capo di Ascent Ventures: una figura di grande peso, che ha cominciato a chiedersi quale dei suoi agenti migliori possa un giorno prendere il suo posto. A Mello tocca Leonardo, un magnate dai modi affabili e dal passato lungo e complicato proprio con Ascent Ventures.

I due si aggiungono a nomi già annunciati. Sam Heughan sarà Conal, uno degli agenti di punta della società, mentre Amy Madigan interpreterà Rachel, ex dirigente di Ascent Ventures e per tutta la vita mentore di Catriona. Catriona, il personaggio di Davis, è il perno della storia: una risolutrice di crisi aziendali di altissimo livello, che deve usare le capacità spietate con cui si è resa indispensabile a clienti da miliardi di dollari quando la figlia, da cui è separata, finisce in pericolo.

Chi c’è dietro la serie

Ascent porta la firma di John Logan, creatore e showrunner, che produce esecutivamente insieme a Michael Aguilar e, per JuVee Productions, a Viola Davis e Julius Tennon. La lavorazione si svolgerà negli studi Paramount di Los Angeles, dove la serie è attesa in produzione nel 2027. Per ora Paramount+ non ha annunciato una data di uscita.

Due carriere tra set e palcoscenico

Molina arriva al progetto dopo aver doppiato Marcellus il polpo in Remarkably Bright Creatures, pellicola premiata agli Emmy, accanto a Sally Field. In televisione ha collezionato candidature agli Emmy per The Normal Heart e Feud: Bette and Joan, e ha preso parte tra l’altro a Tales of Arcadia, Three Pines e The Boroughs. In teatro ha ricevuto tre nomination ai Tony Award per Art, Fiddler on the Roof e Red, ed è tornato a Broadway nel 2024 con Uncle Vanya.

Mello è conosciuto a livello internazionale soprattutto per I’m Still Here di Walter Salles, premio Oscar 2025 come miglior film internazionale, e per il debutto in lingua inglese in Anaconda, dove recita con Paul Rudd e Jack Black. Tra i lavori recenti e in arrivo ci sono Zero K di Michael Almereyda con Peter Sarsgaard e Britt Lower, Bury Your Dead di Marco Dutra, presentato ai festival di Sitges, BFI London e Tokyo, e La Perra di Dominga Sotomayor, passato da Cannes.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI