Nell’access prime time di ieri, mercoledì 28 ottobre 2026, Affari Tuoi su Rai1 con Stefano De Martino ha raccolto 4.333.000 spettatori (22.3%) e ha preceduto La Ruota della Fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti, ferma a 4.049.000 (21%). Il confronto tra i due quiz va quindi alla rete ammiraglia Rai, anche se il distacco resta contenuto.

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La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Il giorno prima, martedì, Affari Tuoi aveva toccato 4.407.000 spettatori (22%), mentre La Ruota della Fortuna con Scotti si era spinta a 4.354.000 (21.9%). Affari Tuoi è andato in onda dalle 20:49 alle 21:42, La Ruota della Fortuna dalle 20:52 alle 21:52. Prima del quiz di Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna ha totalizzato 3.424.000 spettatori (17.8%). Su Rai1 Cinque Minuti ha segnato 3.839.000 spettatori (20.1%), mentre nella puntata precedente Bruno Vespa si era fermato a 3.708.000 (19.3%).

Se si considera anche lo streaming, in total audience Affari Tuoi sale a 4.351.000 spettatori (22.21%) e Cinque Minuti a 3.851.000 (20.06%).

Gli altri numeri dell’access prime time

Su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha ottenuto 1.840.000 spettatori (9.4%), quasi in linea con gli 1.884.000 (9.4%) della puntata precedente. Su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha registrato 1.068.000 spettatori (5.6%) nella prima parte, dalle 20:29 alle 20:55, e 737.000 (3.8%) nella seconda, dalle 20:58 alle 21:28. Martedì i due segmenti avevano raccolto 991.000 (5.1%) e 833.000 (4.2%).

TG2 Post con Monica Giandotti ha raccolto 439.000 spettatori (2.2%). Sulle altre reti, N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 ha totalizzato 1.054.000 spettatori (5.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 1.240.000 (6.5%) e Un Posto al Sole 1.498.000 (7.7%). Foodish con Joe Bastianich su TV8 si è fermato a 467.000 spettatori (2.4%), mentre Cash or Trash – Chi Offre di Più? con Paolo Conticini sul Nove ha segnato 471.000 (2.4%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI