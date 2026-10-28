Torna Tale e Quale Show 2026: la sesta puntata va in onda stasera, mercoledì 28 ottobre, alle 21.30 su Rai1, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Alla guida della gara c’è ancora Carlo Conti, e lo show si può vedere anche in streaming e on demand su RaiPlay.

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Giuria, giudici speciali e voto del pubblico

Le esibizioni sono valutate dalla giuria fissa formata da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Questa sera siedono accanto a loro due giudici speciali, Sergio Friscia e Andrea Delogu. Una curiosità riguarda Jasmine Carrisi, che si trasformerà proprio in Elettra Lamborghini: la giurata dovrà quindi commentare l’imitazione di sé stessa.

Al giudizio della giuria si somma quello del pubblico da casa. Le tre esibizioni più apprezzate tramite i social ricevono rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che si aggiungono ai voti dei giurati. Alla fine della diretta si proclama il vincitore della puntata e si aggiorna la classifica generale. Nel frattempo i concorrenti sono seguiti ogni giorno dai vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, con l’actor coach Emanuela Aureli.

Le imitazioni in gara stasera

Roberta Morise rende omaggio a Bonnie Tyler, mentre Paola Perego veste i panni di Max Pezzali (dopo Cher, per lei è la prima trasformazione maschile). Vladimir Randazzo si misura con Tony Hadley, Selma con Dionne Warwick, Andrea Perroni con Amedeo Minghi, Anna Pettinelli con Gloria Estefan, Stefano Meloccaro con Fiorello e Maddalena Corvaglia con Fiordaliso. Max Paiella imiterà Jovanotti, mentre Insinna e Cirilli portano in scena Dracula e Morticia Addams: i loro “duetti impossibili” seguono il tema di Halloween che attraversa la puntata.

Gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli accompagnano dal vivo tutti gli artisti, e le coreografie portano la firma di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo.

La classifica generale dopo cinque puntate

In testa alla graduatoria c’è Selma con 317 punti, davanti a Roberta Morise (297) e ad Andrea Perroni (286), che scivola in terza posizione. Seguono Insinna e Cirilli a 245, Stefano Meloccaro a 244, Max Paiella a 243, Paola Perego a 214, Vladimir Randazzo a 208, Anna Pettinelli a 200, Maddalena Corvaglia a 190 e Jasmine Carrisi a 186.

L’ultima serata, quella del 21 ottobre, l’ha vinta Max Paiella con 86 punti grazie all’omaggio a Charles Aznavour. Si erano piazzate dietro di lui Roberta Morise, seconda con 74 punti nei panni di Gianna Nannini, e Selma, terza con l’imitazione di Michael Jackson.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI