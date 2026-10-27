La puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 26 ottobre 2026 su Canale 5 ha ruotato quasi tutta attorno alla coppia formata da Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Sulla solidità del rapporto hanno avanzato dei dubbi Alex Belli, Selvaggia Lucarelli e, con una battuta accolta dagli applausi del pubblico, la conduttrice Ilary Blasi.

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Le perplessità di Alex Belli e di Selvaggia Lucarelli

Il primo a parlare è stato Alex Belli, che non si fida della storia tra i due e lo dice senza troppi giri di parole.

«Mi viene qualche dubbio sulla veridicità di questa coppia. Nel primo mese c’è la gioia di stare insieme di darsi baci ed effusioni anche un minimo.»

Piera e Alessandro hanno sempre respinto l’ipotesi di una relazione costruita per esigenze televisive, ma in studio il sospetto ha trovato terreno fertile. Selvaggia Lucarelli, opinionista al fianco di Cesara Buonamici, ha preso le parti di Belli: per lei la storia tra i due semplicemente «non decolla».

«Condivido quello che dice Alex, questa coppia, se possiamo definirla coppia, è un po’ troppo noiosa. C’è più passione in una camomilla biancospino.»

La replica di Roncaccia e l’affondo di Ilary Blasi

Alessandro Roncaccia non ha alcuna intenzione di incassare in silenzio e rivendica la propria versione, ricordando quanto tempo passi accanto alla compagna.

«Io ci sto appiccicato tutto il giorno perché mi piace da impazzire, che ti aspetti? La proposta di matrimonio?»

La Lucarelli però non arretra di un passo e continua a sostenere che sia impossibile capire che tipo di legame ci sia tra i due («Non si capisce cosa siete»). Con un tono ancora più duro è intervenuta anche Ilary Blasi, con una considerazione che ha spiazzato la coppia.

«Però scusate se uno parla della vostra coppia sembra vi da fastidio se non se ne parla ci rimanete male. Boh»

Piera e Alessandro, da parte loro, chiedono un po’ di riservatezza su una relazione nata proprio tra le mura della Casa di Cinecittà e continuano a difendersi dagli attacchi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI