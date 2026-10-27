Stasera, martedì 27 ottobre, torna in prima serata su Rete 4 Verità Nascoste, la trasmissione di Videonews condotta da Milo Infante. La puntata ruota attorno al ritratto di Youssef Siher, agli aggiornamenti sul femminicidio di Pamela Genini, al caso delle avvelenate di Pietracatella e all’approfondimento su Garlasco.

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Il profilo di Youssef Siher

Si parte con Youssef Siher, trentenne che gli investigatori ritengono la mente del Movimento 17 ottobre. La ricostruzione ripercorre la sua storia personale, il coinvolgimento nelle proteste pro-Palestina e le iniziative nate sui profili social del gruppo. Il ritratto intreccia il piano individuale con le mobilitazioni collettive costruite online.

Pamela Genini e le avvelenate di Pietracatella

Si passa poi alle novità sulla vicenda di Pamela Genini, con gli ultimi sviluppi sul femminicidio. Il programma si sposta quindi a Pietracatella, paese molisano dove sono morte per avvelenamento da ricina Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita. Gli accertamenti più recenti ampliano gli scenari investigativi, mentre prosegue il lavoro per ricostruire la vicenda.

Garlasco e i nuovi video su Andrea Sempio

L’ultimo spazio è dedicato a Garlasco e ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Le indagini sono concluse e le consulenze difensive sono state depositate: ora si attende la mossa della Procura sull’eventuale rinvio a giudizio. Stando alle indiscrezioni più recenti, la decisione potrebbe arrivare a brevissimo, nell’arco di pochi giorni; se la richiesta arrivasse, spetterebbe al giudice dell’udienza preliminare stabilire se mandare Sempio a processo. Per l’indagato vale la presunzione d’innocenza.

La Procura di Pavia ha riaperto il fascicolo nel 2025 concentrandosi su Sempio, legato da anni a Marco, fratello di Chiara. L’approfondimento ruota anche attorno a nuovi video che mostrano lati della personalità dell’indagato rimasti finora in ombra: in trasmissione si osservano i suoi gesti, il modo di parlare e le reazioni immediate. Dalle intercettazioni e dai messaggi online più datati emerge, secondo chi indaga, un rapporto complicato con le donne; la Procura aveva disposto una consulenza psichiatrica, a cui Sempio non si è sottoposto.

La difesa interpreta quegli stessi elementi in modo opposto: per i legali indicano una personalità immatura, ben lontana dal profilo di un assassino. Nei filmati Sempio si muove e parla senza filtri; vanno però guardati con prudenza, rispettando una storia che si trascina da quasi vent’anni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI