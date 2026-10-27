Lunedì 26 ottobre il Grande Fratello Vip è tornato su Canale 5 con la tredicesima puntata, che ha raccolto 1.743.000 telespettatori con il 16,8% di share. Nella stessa serata Rai1 proponeva I casi di Teresa Battaglia, arrivata a 3.403.000 spettatori e al 22,2%: la fiction vince il confronto, mentre il reality mantiene il passo delle settimane precedenti.

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Il testa a testa con I casi di Teresa Battaglia

La puntata del 23 ottobre si era chiusa con 1.809.000 spettatori e il 15,7% di share. Lunedì il programma ha recuperato leggermente in share, con 1.743.000 telespettatori e il 16,8%. In studio c’erano il confronto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, la sorpresa a Valeria Marini, l’esito del televoto e le nomination. Sull’altro fronte la serie Rai con Elena Sofia Ricci ha confermato la propria solidità: sette giorni prima aveva toccato 3,35 milioni di spettatori con il 21% di share, lunedì è salita a 3.403.000 con il 22,2%.

Le altre reti in prima serata

Su Rai Tre Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti ha interessato 1.125.000 telespettatori con l’8,4% di share, mentre la presentazione del programma, andata in onda prima, si era fermata a 1.114.000 con il 5,8%. Italia Uno ha trasmesso Fast and Furious 6, visto da 731.000 spettatori (4,8%), e Rete 4 ha risposto con Quarta Repubblica di Nicola Porro, seguito da 597.000 spettatori (5,1%). Su Tv8 la seconda puntata del GialappaShow ha registrato 723.000 spettatori e il 5,2% di share, mentre La7 con la miniserie M il figlio del secolo ha raccolto 690.000 spettatori (4,2%). Rai Due si è fermata a 707.000 spettatori con il 4,3%. Nell’access prime time di Canale 5, infine, La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha totalizzato 4.309.000 spettatori con il 21,4%.

Un’edizione senza picchi né crolli

Il debutto di questa edizione, andato in onda in via straordinaria al giovedì, era stato il momento più debole, con 1,8 milioni di spettatori e il 18,9% di share; da allora il programma non ha registrato né picchi né crolli. Dopo tredici puntate e sei settimane la media si attesta su 1,78 milioni di telespettatori e il 16,4% di share, un valore molto vicino a quello della stagione precedente. Tra le tredicesime puntate delle edizioni passate, il confronto più alto resta quello del 4 dicembre 2017, quando il GF Vip chiudeva la seconda stagione con 5.569.000 spettatori e il 30,92% di share. Poi si scende a 3.567.000 e al 20,82% nel novembre 2018, a 3.100.000 e al 18,45% nel febbraio 2020, a 3.114.000 e al 19,15% nell’ottobre dello stesso anno, a 3.013.000 e al 20,38% nel 2021 e a 2.395.000 con il 20,33% nel 2022. L’ottava edizione, il 28 aprile 2026, si era fermata a 1.829.000 spettatori e al 15,5%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI