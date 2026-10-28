Con la serie originale arrivata al capolinea dopo otto stagioni, S.W.A.T.: Exiles riparte da zero e va in onda in prima serata su Rai 2 da sabato 31 ottobre, con due episodi a serata. Il protagonista resta il sergente Daniel “Hondo” Harrelson, interpretato da Shemar Moore.

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Una squadra di reclute per Hondo

Prima di questo nuovo capitolo, Hondo era andato in pensione dopo che la sua squadra S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics, armi speciali e tattiche, cioè i team che le polizie locali statunitensi impiegano nelle operazioni ad alto rischio) era rimasta coinvolta nella morte di un ragazzo durante una missione mai chiarita fino in fondo. Aveva lasciato la guida del team 20-David, e ora la città di Los Angeles lo richiama per un incarico nuovo: comandare un’unità sperimentale di ultima spiaggia, formata da reclute giovani, mai messe alla prova e imprevedibili. Un veterano chiamato a tenere a freno ragazzi difficili, sempre che ci riesca, perché il sospetto è che qualcuno voglia farlo naufragare una volta per tutte.

Shemar Moore resta al centro del cast

A interpretare Hondo è ancora Shemar Moore, che il pubblico italiano ha imparato a conoscere come Derek Morgan in “Criminal Minds” e nella soap “Febbre d’amore”. Moore lavora alla serie anche come produttore, oltre che come attore. Intorno a lui ruota un gruppo in buona parte rinnovato: Ronen Rubenstein è Jude, Freddy Miyares interpreta Ethan, Zyra Gorecki veste i panni di Cassidy, Adain Bradley quelli di Malik e Lucy Barrett quelli di Sammy. Completano il quadro due ritorni, Jay Harrington nel ruolo di Deacon e David Lim in quello di Tan.

Il debutto americano e il peso dei fan

Negli Stati Uniti la serie è partita il 25 settembre su Starz, dopo otto stagioni andate in onda su CBS: un passaggio di rete che apre una fase nuova per il franchise. La produzione è di Sony Pictures Television, la prima stagione conta dieci episodi e il rinnovo per un secondo ciclo è già arrivato, annunciato dallo stesso Moore lo scorso 10 agosto. In alcune interviste l’attore è tornato sul ritorno di Hondo, riconoscendo che buona parte del merito spetta ai fan.

«Io pensavo che l’idea di “S.W.A.T.” non fosse esaurita, ma so bene che nulla dura per sempre nella vita, e figuriamoci a Hollywood. I fan, però, stavano facendo molto “rumore” e così ho capito che non avrebbero apprezzato se non avessi scelto di far qualcosa in grado di catturarli davvero, così ho detto che in realtà quel che contava non era la mia presenza, ma la qualità del prodotto. E i fan si sono innamorati anche di questa serie».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI