Noemi Bocchi non ha gradito la battuta di Guillermo Mariotto nella puntata di Ballando con le stelle e lo ha detto apertamente a Ballando segreto. Giovanni Pernice non ha taciuto: con il giurato lo scontro è stato duro. La polemica nasce da un commento sulla spaccata e sulle gambe della concorrente, che si chiudeva con un riferimento a Francesco Totti.

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Il commento dopo l’esibizione

Alla fine della performance il giurato ha commentato la prova soffermandosi sulla spaccata e sulle gambe messe in mostra, poi ha concluso con una battuta che chiamava in causa la relazione della concorrente con Francesco Totti: «Ora capisco Totti…». Per Bocchi l’uscita non è stata innocua: ha ridotto a poco tutto il lavoro fatto in pista.

La reazione di Noemi Bocchi

A Ballando segreto la concorrente ha raccontato di essersi sentita sminuita dopo l’impegno profuso e di non aver accettato che un commento del genere arrivasse sul palco. Poi ha fatto il nome di Mariotto.

Mi dispiace che dopo tanto lavoro e fatica ci siano persone che riducano tutto questo impegno e battute poche felici.

A non andarle giù, spiega, è un certo tipo di ironia, quella che scivola sul terreno sessuale e che con il ballo non ha niente a che vedere. Il giudizio finale resta netto:

Io sto lì, mi sono messa in gioco anche per prendermi critiche. Ma battute così a sfondo sessuale non c’entrano nulla, conosco il suo modo di scherzare mi auguro non l’abbia fatto con intenzioni cattive.

Il suo riassunto è comunque senza appello: «È stata proprio brutta, infelice».

Pernice, la tensione con la giuria e la posizione di Carlucci

Il malumore ha coinvolto anche altri. Giovanni Pernice, che proprio per quella battuta ha avuto un confronto durissimo con il giurato, ha parlato di antipatia reciproca e della sensazione di veder buttato via il lavoro fatto insieme.

C’è antipatia reciproca. Quando io vedo che lui distrugge tutto quello che abbiamo fatto con una battuta infelice, io…

Il momento più teso risale alla puntata di sabato 24 ottobre, la quarta del programma. Durante i giudizi sul Charleston della coppia, Mariotto ha detto che se il commento della puntata precedente aveva contribuito a quel risultato lui era contento. Pernice ha replicato che quella frase con il Charleston non c’entrava niente, e il giurato ha ribattuto di essere stato lì lì per assegnare un dieci. In mezzo è intervenuto anche Alberto Matano.

Anche Milly Carlucci si è espressa sul caso e si è schierata dalla parte del giurato: per la conduttrice è il suo modo di stare in giuria e la battuta gli è venuta male. Alla coppia non ha rivolto critiche, perché il ballo era perfetto. Bocchi, dal canto suo, ha descritto una settimana pesante, segnata anche dall’influenza che ha colpito lei e Pernice.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI