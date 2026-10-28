Sky e NOW portano a Lucca Comics & Games l’immaginario degli 883: dal 28 ottobre al 1° novembre piazza San Francesco ospita un padiglione dedicato a Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, mentre venerdì 30 ottobre al Cinema Astra si vedono in anteprima due episodi della seconda stagione. Il programma comprende anche i 40 anni de I Cavalieri dello Zodiaco.

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Un padiglione per tornare negli anni ’90

Per tutta la durata della manifestazione, dalle 9 alle 19, lo spazio Sky e NOW in piazza San Francesco fa entrare nelle suggestioni di un decennio che vive ancora nelle canzoni degli 883. Il percorso riprende la storia della serie creata da Sydney Sibilia, dove dietro il successo musicale si parla di amicizia, ambizione e crescita: il racconto supera i confini dello schermo e permette di avvicinarsi ancora di più ai protagonisti e al clima che si respira nella storia.

Nello stesso perimetro c’è anche la musica. Warner Music ha allestito al Franceschetto un proprio spazio, pensato per i dischi e per chi li colleziona, in buona parte costruito intorno agli 883. Qui si tengono anche i firmacopie, tra i quali quelli di Ariete e Giuse The Lizia.

Al Cinema Astra l’anteprima e l’incontro con il cast

L’appuntamento più atteso è venerdì 30 ottobre alle 17.30 al Cinema Astra, dove si vedono il quinto episodio e, in anteprima, il sesto della seconda stagione. A fine proiezione il pubblico può fare domande a Sydney Sibilia, ideatore, co-regista e co-sceneggiatore della serie, ad Alice Filippi, regista degli episodi 6, 7 e 8, e ai due protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che danno il volto a Max Pezzali e Mauro Repetto.

L’incontro porta dentro il lavoro dietro le quinte: come sono nati i personaggi, come sono cambiati, quali ostacoli ha posto una stagione che mette in scena ciò che accade dopo il successo, arrivato quando tutto sembrava ancora possibile. Al centro resta il legame tra Max e Mauro, due amici uniti dalla musica che ora devono fare i conti con ambizioni nuove e con una vita molto diversa da quella di prima.

La seconda stagione conta otto episodi ed è disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 9 ottobre, con un episodio nuovo ogni venerdì fino al 20 novembre. La produzione è firmata da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, con Matteo Rovere e Sydney Sibilia tra i produttori. Dietro la macchina da presa si alternano Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, mentre alla sceneggiatura lavorano Francesco Agostini, Marco Pettenello e lo stesso Sibilia. Accanto a Nuzzolo e Giuggioli tornano Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino); entrano nel cast Gaia Zampighi, che interpreta Michela Rossini, e Rosa Barbolini, nei panni di Caterina.

Alla presentazione milanese della serie, Sibilia ha spiegato di averla immaginata fin dall’inizio come un romanzo di formazione in due stagioni.

Quarant’anni di Cavalieri dello Zodiaco

Domenica 1° novembre le celebrazioni per i 40 anni de I Cavalieri dello Zodiaco approdano a Lucca con un incontro a cui partecipano Jake La Furia e Maurizio Merluzzo, che raccontano che cosa significhi per loro l’anime. A seguire vengono proiettati i primi due episodi.

Su Sky e NOW il boxset con 171 episodi è disponibile dal 24 ottobre e mette insieme la serie classica, I Capitoli di Ade e The Lost Canvas. Sky Collection propone inoltre una maratona evento che prosegue fino al 31 ottobre, per ripercorrere quattro decenni di avventure e di battaglie.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI