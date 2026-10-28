Questa sera, mercoledì 28 ottobre, Fabio Fazio torna sul Nove con la terza puntata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Si comincia alle 21.15 e la diretta è disponibile anche in streaming su discovery+.

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Un tavolo in prima serata, tra attualità e improvvisazione

Da questa stagione il programma, prodotto da ITV Movie (società del Gruppo Banijay) per Skydance, ha un appuntamento settimanale tutto suo, dedicato all’attualità, all’intrattenimento e alla comicità. L’elemento più riconoscibile del format resta il tavolo, un confronto informale tra personaggi dello spettacolo, giornalisti e protagonisti di ambiti diversi, tenuto insieme da battute, racconti e momenti improvvisati. La serata si apre con alcuni incontri di Fazio con gli ospiti, tra temi di attualità e promozione, prima che parta la conversazione attorno al tavolo.

Gli ospiti: giornalismo, musica e sport

Attorno al tavolo siedono Concita De Gregorio, Cecilia Sala e Nello Scavo, inviato di Avvenire: tre voci con esperienze e sguardi diversi sulla serata. La musica è affidata a Ditonellapiaga, attesa a novembre in due concerti nei club di Roma e Milano.

Per lo sport arriva Gabriele Targhetta, medaglia d’argento ai Mondiali di Rotterdam al cavallo con maniglie, campione europeo in carica e primo ginnasta italiano a conquistare il titolo continentale. Tra gli invitati figura anche l’attore Giovanni Esposito, che si siederà di nuovo accanto a Francesco Paolantoni per nuovi siparietti.

Risate e volti di casa

La parte comica è affidata a Francesco Antonio Migliazza, arrivato dal palco di Zelig e dai social. Con lui ci sono i nomi più familiari del contenitore: Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Orietta Berti, Paolo Rossi e Simona Ventura.

Chiudono il gruppo Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani (che veste i panni di Lapo Elkann) e la Signora Coriandoli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI