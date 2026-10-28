Venerdì 6 novembre “Avvocato Ligas” arriva per la prima volta in chiaro su Tv8, con un appuntamento settimanale. La serie Sky con Luca Argentero incontra così il pubblico generalista, dopo aver già registrato numeri da record sulla pay tv e in streaming.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un passaggio atteso, dopo ascolti da record

Il passaggio sul canale free segue risultati importanti. Quando la prima stagione è andata in onda in primavera su Sky e Now, il primo episodio ha raccolto 1,5 milioni di spettatori nell’arco di una settimana, con ogni puntata che ha superato il milione nei primi sette giorni. Colpisce soprattutto la tenuta del pubblico: il completion rate della stagione si è fermato al 97%, un dato che mostra quanto la figura di Lorenzo Ligas sia riuscita a conquistare chi si è seduto davanti allo schermo.

Il personaggio è un penalista di talento indiscusso, una vera rockstar delle aule del Tribunale di Milano, con una carriera brillante e una vita privata decisamente più movimentata. La serie conta sei episodi tratti dal romanzo di Gianluca Ferraris, prodotti da Sky Studios e Fabula Pictures e diretti da Fabio Paladini. Alla scrittura hanno lavorato Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

Il cast e i numeri di una produzione importante

Accanto ad Argentero recitano Marina Occhionero, che è Marta Carati, la praticante determinata che affianca il protagonista, e Barbara Chichiarelli nei panni di Annamaria Pastori, il pubblico ministero che in aula si ritrova suo rivale. Completano il quadro Gaia Messerklinger e Flavio Furno, rispettivamente l’ex moglie Patrizia e Paolo, il migliore amico di Ligas. L’impegno produttivo è rilevante: per le prime sei puntate sono stati spesi 11,5 milioni di euro, con circa il 70% delle riprese girato a Milano e i tribunali ricostruiti a Roma, dove si è lavorato da febbraio a giugno 2025. Il riconoscimento più visibile sono i Nastri d’argento 2026, dove Argentero è stato premiato come migliore attore protagonista.

Si torna sul set: seconda e terza stagione insieme

Il futuro della serie è già scritto. Nelle prossime settimane scatterà il primo ciak della seconda stagione, che verrà realizzata insieme alla terza in un unico blocco di lavorazione tra Milano e i dintorni, con le riprese distribuite tra novembre 2026 e aprile 2027. La seconda stagione adatta liberamente “La Mantide – Una nuova indagine dell’Avvocato Ligas”, sempre di Ferraris (Corbaccio), mentre la prima era tratta da “Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas”. Alla scrittura Baccomo resta in squadra con Francesco Tosco e Ylenia Rubbini per la seconda, e con Rubbini e Matteo Menduni per la terza.

La prima giornata milanese è fissata per lunedì 9 novembre 2026, in zona Ospedale San Raffaele. Il turno, serale e notturno, andrà indicativamente dalle 16:00 all’una e coinvolgerà un ampio gruppo di figuranti per scene ambientate in ospedale. Sul fronte della trama, Ligas si ritroverà con una carriera ormai solida e uno studio legale tutto suo, aperto insieme a Marta: a complicare le cose sarà il ritorno del padre e dei suoi trascorsi criminali.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI