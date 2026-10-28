Martedì 27 ottobre la prima serata televisiva si è giocata soprattutto tra Rai1 e Canale5: Tutto l’Amore che Resta ha avuto più spettatori di tutti, mentre Zelig 30 ha ottenuto lo share migliore della fascia. Nella rilevazione Total Audience, la giornata si completa poi con il daytime.

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Il duello tra Rai1 e Canale5

Su Rai1 Tutto l’Amore che Resta ha raccolto 2.797.000 spettatori con il 16,27% di share. Su Canale5 Zelig 30 si è fermato a 1.866.000 spettatori, ma ha messo insieme la quota più alta della serata, il 16,73%. Il bilancio è quindi diviso a metà: la rete ammiraglia del servizio pubblico vince negli ascolti assoluti, Canale5 nella percentuale. La fiction andava in onda con l’ultima puntata, il varietà con il gran finale.

Come sono andate le altre reti

Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.687.000 spettatori e l’11,51%, a cui si aggiungono i 483.000 spettatori e l’8,81% della parte chiamata DiMartedì Più. Su Rete4 Verità Nascoste ha portato a casa 1.044.000 spettatori (9,08%); la presentazione che lo precede è stata seguita da 766.000 spettatori (3,87%). Su Italia1 Io sono nessuno ha tenuto davanti allo schermo 1.103.000 spettatori (6,43%), mentre su Tv8 X Factor si è fermato a 602.000 spettatori (4,92%).

Su Rai2, dopo una presentazione vista da 398.000 spettatori (2,02%), Formidabile! ha intrattenuto 502.000 spettatori (3,41%). Su Rai3 Filorosso ha segnato 258.000 spettatori (2,07%), con la presentazione che si era fermata a 375.000 (1,98%). Sul Nove ha chiuso la serata Merry Christmas in Love, con 228.000 spettatori (1,6%).

Il daytime

Nella fascia diurna i dati Total Audience registrano risultati in crescita per due programmi: Uomini e Donne guadagna 79mila spettatori e Il Paradiso 58mila.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI