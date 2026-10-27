Amazon MGM Studios continua a puntare sul romance e aggiunge un altro nome al cast di Throttled, l’adattamento del primo romanzo della saga sportiva Dirty Air di Lauren Asher. Accanto agli attori già annunciati arriva l’attrice britannica Mia McKenna-Bruce, che interpreterà Sophie Mitchell.

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Sophie Mitchell, un ruolo che guarda al secondo film

Nei libri Sophie è la figlia di una figura di primo piano nel mondo delle corse automobilistiche ed è la protagonista di Collided, secondo capitolo della serie. Il suo ingresso in Throttled assomiglia quindi a un investimento sul futuro: se il primo film funzionerà come deve, toccherà a lei reggere il secondo. La storia d’esordio è quella di Maya (Nicole Wallace), una ragazza ambiziosa che segue il fratello maggiore nel circuito delle corse e si ritrova al centro di una relazione proibita e ad alto rischio con Noah, campione di Formula 1 soprannominato “il principe americano” e rivale di Santiago, fratello di lei. I due diventano compagni di squadra, con un passato irrisolto che non renderà le cose semplici. Il volto di Noah è quello di Josh Heuston, e nel gruppo c’è anche Julio Peña.

La regia è di Nzingha Stewart, che ha ricevuto una candidatura all’Emmy per Daisy Jones & the Six, su una sceneggiatura di Melissa Osborne. Della produzione si occupano Max Handelman ed Elizabeth Banks per Brownstone Productions, insieme a Jennifer Gibgot e Andrew Panay di Ethea Entertainment e a Garrett Grant; Alison Small di Brownstone e la stessa Asher sono produttrici esecutive. Amazon MGM ha acquisito i diritti mondiali e porterà il film in streaming su Prime Video in oltre 240 paesi.

Da Cannes al BAFTA, l’ascesa di McKenna-Bruce

Classe 1997, l’attrice si è fatta conoscere soprattutto con How to Have Sex, il dramma di formazione che nel 2023 ha conquistato il premio Un Certain Regard al Festival di Cannes. Per quel ruolo ha vinto un British Independent Film Award e il BAFTA Rising Star Award, oltre a ottenere una candidatura agli European Film Award come migliore attrice. In televisione l’abbiamo vista in serie come Vera, Vampire Academy e I Sette quadranti di Agatha Christie.

I prossimi mesi la vedranno impegnata su più fronti: la commedia nera Everybody Wants to Fck Me con Taron Egerton, presentata al Toronto International Film Festival, e poi il progetto The Beatles – A Four-Film Cinematic Event di Sam Mendes, in cui darà il volto a Maureen Starkey, prima moglie di Ringo Starr.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI