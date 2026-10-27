Il pubblico del Grande Fratello Vip 2026 ha scelto di non salvare Valeria Marini, che diventa così la prima candidata all’eliminazione al termine della tredicesima puntata, andata in onda lunedì 26 ottobre su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. A fine serata le nomination palesi hanno portato sei concorrenti al televoto.

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Confronti, accuse e un momento di commozione

La puntata si è aperta, come di consueto, con l’ingresso di Ilary Blasi e il saluto alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Subito dopo è arrivato il faccia a faccia tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, ritrovatisi nella nuvola per un nuovo confronto dopo gli attriti della puntata precedente, stavolta con Varsi al loro fianco. Il clima teso ha avuto una coda: dopo l’ennesimo scontro con Roncaccia, Belli ha lasciato la casa per qualche minuto.

Spazio anche a Valeria Marini, protagonista di due momenti molto diversi. Prima è finita nel mirino delle donne senior della casa, Carmen Di Pietro, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, che le hanno rinfacciato di essere capricciosa e poco sincera. In seguito ha mostrato un lato inedito di sé, raccontando le proprie fragilità in un passaggio che ha commosso tutti. La serata è proseguita con il confronto tra Alex Belli e Giulia Provvedi, per la quale è arrivata una sorpresa con la gemella Silvia. A chiudere sono state le battle dei talenti.

Il televoto non salva Valeria Marini

Il verdetto della tredicesima puntata non ha mandato a casa nessuno: il pubblico doveva indicare chi salvare tra Alessandro Roncaccia, Valeria Marini, Alex Belli e Marina La Rosa, e il meno votato sarebbe diventato il primo candidato alla prossima eliminazione. Si è salvato per primo Roncaccia, poi Belli. Nel ballottaggio finale si sono sfidate Marina La Rosa e Valeria Marini, e a spuntarla è stata La Rosa: per la Marini è scattata così la prima candidatura all’eliminazione, con il verdetto atteso per venerdì 30 ottobre.

Nomination palesi: sei concorrenti al televoto

La puntata si è chiusa con le nomination, espresse questa volta in modo palese da tutti i concorrenti. Nessuno è risultato immune e, come previsto, Valeria Marini non è entrata nel gioco perché già candidata all’eliminazione. Le nomination sono state in tutto 14 e i più votati della casa sono risultati Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Alessandro Roncaccia: Belli ha raccolto 5 voti, Marina La Rosa 4 e Piera Meloni 2, mentre Kashanian, Morello e Roncaccia ne hanno ricevuto uno a testa. In due casi il voto è stato reciproco: Federica Morello e Marina La Rosa si sono nominate a vicenda, e lo stesso hanno fatto Belli e Roncaccia.

Il televoto che li riguarda ha un doppio effetto: il concorrente più votato diventa il primo finalista dell’edizione, mentre il meno votato sarà il secondo candidato all’eliminazione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI