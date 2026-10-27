Sosie Bacon sarà la protagonista femminile di The Black Tapes, la serie di MGM+ dedicata alle indagini sul paranormale, e reciterà accanto a Nikolaj Coster-Waldau. L’attrice, già vista in Smile, entra nel progetto tratto dall’omonimo podcast horror del 2015.

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Alex Regan e il dottor Strand

Bacon interpreterà Alex Regan, una fisica metodica e ossessiva. Coster-Waldau sarà il dottor Richard Strand, psichiatra brillante dal passato misterioso. I due lavorano insieme per smontare casi di possessioni, sparizioni, fantasmi e leggende sinistre, quelli che vengono chiamati i black tapes. Regan entra nell’indagine con il compito di debunker, ma la sua formazione scientifica non le consente di ignorare le prove crescenti che dietro quei misteri ci sia qualcosa di non naturale.

Mentre Strand e Regan sciolgono i nodi di quegli eventi, davanti a loro si apre un mondo occulto nascosto dietro il nostro, e i due si trovano a dover districare una cospirazione apocalittica vecchia di secoli.

Otto episodi, si gira a Vancouver

La prima stagione di The Black Tapes avrà otto episodi e la produzione partirà a Vancouver da gennaio 2027. La realizza MGM+ Studios. Tra i produttori esecutivi ci sono Terry Miles e Paul Bae, ideatori del podcast e sceneggiatori dell’adattamento televisivo, insieme a Kearie Peak di Peak Pictures e a John Rogers e Jennifer Court di Kung Fu Monkey Productions; Rogers è anche showrunner.

La serie arriverà su MGM+ negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania, in Italia, in Spagna, in Belgio, nei Paesi Bassi e in America Latina. La distribuzione è quindi confermata anche per l’Italia.

Gli altri lavori di Sosie Bacon

Bacon ha da poco chiuso le riprese della seconda stagione di Scarpetta, la serie Prime Video in cui torna nei panni di Abby Turnbull accanto a Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis. Nel suo percorso ci sono anche Mare of Easttown, Narcos: Mexico e 13 Reasons Why. L’attrice è rappresentata da Gersh, Range Media Partners e Schreck Rose Dapello Adams Berlin & Dunham.

Al cinema la vedremo in Family Movie, commedia horror in cui recita con i genitori, Kyra Sedgwick e Kevin Bacon, che del film sono anche registi; i tre figurano tra i produttori. La pellicola è stata presentata in anteprima al SXSW e uscirà nelle sale il 23 aprile 2027 con Variance Films.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI