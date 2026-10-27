Anche quest’anno Italia 1 dedica la prima serata alla saga di Harry Potter: Mediaset ha annunciato il ritorno della maratona, che parte venerdì 6 novembre e accompagna il pubblico fino al giorno di Natale.

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Otto venerdì in prima serata

Il ciclo si apre con “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, in onda il 6 novembre a partire dalle 21:20 circa. Una settimana più tardi, il 13 novembre, è la volta di “Harry Potter e la Camera dei Segreti”; il 20 novembre la maratona propone “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban” e il 27 novembre “Harry Potter e il Calice di Fuoco”.

Dicembre comincia con “Harry Potter e l’Ordine della Fenice” (4 dicembre), poi arrivano “Harry Potter e il Principe Mezzosangue” (11 dicembre) e “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1” (18 dicembre). La conclusione è fissata per il 25 dicembre, giorno di Natale, con “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2”: otto film distribuiti su otto venerdì consecutivi.

Il calendario potrebbe però ancora cambiare. Raddoppi e slittamenti di palinsesto non sono esclusi, come è già accaduto in passato, quando alcune date della maratona vennero modificate in corsa.

I tre sabati con Animali fantastici

Oltre alle serate del venerdì, la programmazione riserva tre appuntamenti del sabato alla trilogia spin-off. Si parte il 7 novembre con “Animali fantastici e dove trovarli”, il film che porta sul piccolo schermo le avventure di Newt Scamandro; il 14 novembre va in onda “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald” e il 21 novembre “Animali fantastici – I segreti di Silente”.

Il debutto della serie su HBO Max

Il ritorno della saga riguarda anche altri schermi oltre alla tv generalista: la nuova serie prodotta per HBO Max debutta il giorno di Natale, lo stesso 25 dicembre in cui si chiude la maratona di Italia 1. Il primo ciclo di episodi è dedicato a “Harry Potter e la Pietra Filosofale” e la produzione è già stata rinnovata per una seconda stagione, tratta da “Harry Potter e la Camera dei Segreti”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI