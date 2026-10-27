FX ha deciso di andare avanti: American Horror Story avrà una quattordicesima stagione. La conferma arriva mentre la tredicesima annata è ancora in onda, sostenuta da ascolti che nessun capitolo precedente della saga antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk aveva mai messo insieme.

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Un rinnovo che pesa

Il via libera è arrivato il 20 ottobre, una settimana abbondante prima dell’ultimo episodio della stagione in corso: un anticipo che la dice lunga sulla fiducia dello studio. Per la serie è il primo rinnovo in oltre sette anni, dato che gli ultimi tre capitoli erano stati approvati tutti insieme nel 2020, prima ancora che la decima stagione vedesse la luce. Con il nuovo ciclo la produzione dovrebbe superare quota 150 episodi e allungare un primato che già le appartiene, quello di serie da un’ora più longeva mai trasmessa da FX.

Murphy ha sempre dichiarato apertamente di voler continuare: all’inizio della tredicesima stagione aveva detto di sperare di poter portare avanti il progetto per sempre. Il rendimento record dell’ultima annata gli ha dato ragione, e ora la macchina è pronta a rimettersi in moto. Cast e ambientazione della quattordicesima stagione, per il momento, restano avvolti nel riserbo.

Numeri da primato per la stagione 13

Il merito di questa accelerazione va tutto a “AHS: 13”, che ha firmato il miglior debutto in streaming nella storia del franchise. Nelle prime due settimane dal lancio la serie è entrata nella top 10 Nielsen, mentre su Hulu e Disney+ ha segnato il lancio più visto di sempre per un titolo firmato Ryan Murphy, considerando i primi quattro giorni di visione. Dall’esordio del 2011 a oggi, la saga ha accumulato nel complesso oltre 2 miliardi di ore di visione.

Alla base del successo c’è un impianto da grande raduno: la tredicesima stagione è un crossover che rimette insieme personaggi e trame accumulati in oltre quindici anni, tanto che qualcuno aveva cominciato a sospettare che potesse essere l’ultima. Lo stesso Murphy l’ha paragonata a The Avengers, per il modo in cui convoca sullo stesso palcoscenico il cast delle stagioni precedenti. Accanto ai due ideatori, Ned Martel, Charlie Carver e Tim Minear sono i produttori esecutivi, mentre la produzione è curata da 20th Television.

Volti di ritorno e l’ultimo appuntamento

Davanti alla macchina da presa è tornata la formazione che il pubblico ha imparato a conoscere: Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari e Jessica Lange. Al loro fianco c’è una sfilza di ospiti, da Frances Conroy a John Carroll Lynch, da Mena Suvari a Madelaine Petsch, fino a Tig Notaro e al regista John Waters. Nel gruppo figurano anche Jamie Brewer e Mat Fraser, insieme a Seth Gabel, già visto nello spin-off American Horror Stories; tra le new entry del franchise ci sono invece Avantika, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Orlando Jones, Paul Anthony Kelly, Fedor Steer e Zach Villa.

La stagione in corso si chiuderà con l’episodio finale in arrivo giovedì 29 ottobre, a pochi giorni dalle celebrazioni di Halloween. In Italia gli episodi arrivano su Disney+ con una settimana di ritardo rispetto alla messa in onda americana, e lo stesso varrà per il gran finale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI