Mi Manda Raitre

Dopo i due speciali di settembre, Mi Manda Raitre torna nella prima serata di Rai 3: da venerdì 6 novembre Federico Ruffo conduce un ciclo di sei puntate in prime time, che si aggiunge ai consueti appuntamenti del sabato e della domenica mattina.

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Sei serate costruite sulle inchieste

Il programma che torna in onda il venerdì sera poggia sul lavoro della squadra di Ruffo, con indagini svolte direttamente sul campo. Poche chiacchiere e uno studio essenziale, per dare risposte alle domande dei cittadini rimaste senza replica: questa è l’ossatura delle sei puntate. Ogni caso portato sotto i riflettori viene accompagnato da analisi di laboratorio, confronti, messe alla prova e rivelazioni inedite, così che chi guarda possa capire di essere costantemente sotto assedio e sappia come difendersi.

Il ritorno in prima serata segue i risultati ottenuti a settembre. La puntata dell’8 settembre aveva raccolto 1 milione e 63 mila spettatori, pari all’8,2% di share. Da quella settimana Rai 3 ha affidato il martedì a Filorosso di Antonino Monteleone e ha spostato il secondo speciale al mercoledì: anche in quella collocazione il programma ha tenuto, con 867 mila spettatori e il 6,60%, per una media delle due serate di 965 mila spettatori e il 7,40%. Ora la sfida si sposta al venerdì, una fascia da sempre complicata per la terza rete per via della controprogrammazione delle altre reti.

Quasi quarant’anni dalla parte dei consumatori

Il titolo che si rimette in moto a novembre è uno dei titoli storici del servizio pubblico, in onda da quasi quarant’anni e da sempre impegnato nella difesa dei consumatori. Il debutto in prima serata risale al 1990, quando la trasmissione si chiamava Mi Manda Lubrano ed era condotta da Antonio Lubrano, che la portò al successo. Nel 2012 è arrivato il passaggio alla mattina, prima come appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì, poi, dal 2021, con la collocazione nel fine settimana ogni sabato e domenica.

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Dopo i due speciali di settembre, Mi Manda Raitre torna nella prima serata di Rai 3: da venerdì 6 novembre Federico Ruffo conduce un ciclo di sei puntate in prime time, che si aggiunge ai consueti appuntamenti del sabato e della domenica mattina.

Sei serate costruite sulle inchieste

Il programma che torna in onda il venerdì sera poggia sul lavoro della squadra di Ruffo, con indagini svolte direttamente sul campo. Poche chiacchiere e uno studio essenziale, per dare risposte alle domande dei cittadini rimaste senza replica: questa è l’ossatura delle sei puntate. Ogni caso portato sotto i riflettori viene accompagnato da analisi di laboratorio, confronti, messe alla prova e rivelazioni inedite, così che chi guarda possa capire di essere costantemente sotto assedio e sappia come difendersi.

Il ritorno in prima serata segue i risultati ottenuti a settembre. La puntata dell’8 settembre aveva raccolto 1 milione e 63 mila spettatori, pari all’8,2% di share. Da quella settimana Rai 3 ha affidato il martedì a Filorosso di Antonino Monteleone e ha spostato il secondo speciale al mercoledì: anche in quella collocazione il programma ha tenuto, con 867 mila spettatori e il 6,60%, per una media delle due serate di 965 mila spettatori e il 7,40%. Ora la sfida si sposta al venerdì, una fascia da sempre complicata per la terza rete per via della controprogrammazione delle altre reti.

Quasi quarant’anni dalla parte dei consumatori

Il titolo che si rimette in moto a novembre è uno dei titoli storici del servizio pubblico, in onda da quasi quarant’anni e da sempre impegnato nella difesa dei consumatori. Il debutto in prima serata risale al 1990, quando la trasmissione si chiamava Mi Manda Lubrano ed era condotta da Antonio Lubrano, che la portò al successo. Nel 2012 è arrivato il passaggio alla mattina, prima come appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì, poi, dal 2021, con la collocazione nel fine settimana ogni sabato e domenica.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI