Keanu Reeves sostituisce Alan Ritchson in Maelstrom, il thriller d’azione che Netflix sta preparando con Jaume Collet-Serra alla regia. Nella storia c’è anche un uragano, che complica parecchio le cose.

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Una notte di tempesta con una testimone da proteggere

Al centro della vicenda c’è un Federal Marshal incaricato di un compito delicato: custodire la fidanzata di un trafficante d’armi. La donna ha chiesto di entrare nel programma di protezione dei testimoni e si prepara a deporre contro di lui. Tutto avviene nell’arco di una sola notte, mentre un uragano investe la zona e manda in tilt le comunicazioni. I due devono quindi resistere su due fronti, all’assalto dei sicari del trafficante e alla furia degli elementi, senza poter contare sull’arrivo dei rinforzi federali, rimasti bloccati fuori.

Il passaggio di testimone tra Reeves e Ritchson

Ritchson era in trattative per il ruolo da protagonista, ma alla fine si è tirato indietro, e non è chiaro cosa lo abbia spinto a lasciare. Al suo posto arriva Reeves, che dopo più di dieci anni passati a costruire il franchise di John Wick affronta un ambiente ancora più ostile del solito. La regia spetta a Collet-Serra, già autore per Netflix di Carry-On.

Una sceneggiatura che arriva dal 1993

La prima stesura porta la firma di Gregory Fitzpatrick, scomparso, mentre la revisione è affidata a Mark Bianculli. Il testo ha una storia lunga: nel 1993 fu venduto come spec script alla Warner Bros. per una cifra che poteva arrivare a 625.000 dollari, corrispondenti oggi a circa 1,4 milioni tenendo conto dell’inflazione. A venderlo fu Jeff Robinov, all’epoca agente, e per lui Maelstrom è il primo progetto nato dal nuovo accordo con Netflix.

Al rilancio del film ha contribuito anche Ori Marmur, dirigente della piattaforma che aveva recuperato Carry-On: ai produttori ha chiesto quali fossero i loro migliori projets ad alto concetto mai realizzati. Collet-Serra, del resto, con Carry-On aveva preso una sceneggiatura rimasta ferma per 11 anni e ne aveva fatto il terzo film più visto di sempre su Netflix.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI