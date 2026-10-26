MGM+ ha ordinato The Black Tapes, serie soprannaturale di otto episodi con Nikolaj Coster-Waldau come protagonista. Arriverà anche in Italia, insieme a diversi altri mercati europei e latinoamericani.

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Un’indagine tra fantasmi e cospirazioni

L’attore premio Emmy per il ruolo di Jaime Lannister in Game of Thrones interpreterà il dottor Richard Strand, psichiatra brillante con un passato poco chiaro. Accanto a lui c’è Alex Regan, scienziata ostinata e ossessiva. Insieme tentano di smontare casi di possessioni, sparizioni, leggende sinistre e presenze inquietanti, le famigerate cassette nere del titolo. Il loro lavoro di confutazione diventa un’indagine su una cospirazione apocalittica vecchia di secoli quando scoprono un mondo occulto nascosto dietro quello che conosciamo.

La sceneggiatura è firmata da Terry Miles e Paul Bae, creatori del podcast originale, insieme a John Rogers, che è anche showrunner. Alla produzione esecutiva lavorano gli stessi Miles e Bae, Kearie Peak per Peak Pictures, Rogers e Jennifer Court per Kung Fu Monkey Productions. Lo studio è MGM+ Studios, che ha annunciato direttamente l’ordine.

«The Black Tapes costruisce una storia avvincente intorno al nostro fascino culturale per l’inspiegabile, offrendo allo stesso tempo quella narrazione cinematografica e classica che il pubblico di MGM+ si aspetta. Con la presenza magnetica di Nikolaj e la visione creativa di John Rogers, Kearie Peak e della nostra talentuosa squadra di produzione, siamo entusiasti di realizzare qualcosa di provocatorio e al tempo stesso di grande intrattenimento».

Con queste parole Michael Wright, responsabile globale di MGM+, ha spiegato la scelta. Rogers ha raccontato di essere stato un fan della prima ora del podcast e lo ha definito un incrocio unico tra horror davvero inquietante e mistero cospirativo da scatola cinese. Bae e Miles saranno alla produzione esecutiva e anche in sala sceneggiature, e l’intenzione è portare il titolo a una nuova generazione di appassionati di genere e insieme ampliare il mito in modi che sorprenderanno chi segue il soprannaturale da tempo.

Dal podcast allo schermo, undici anni dopo

Il materiale di partenza è nato nel 2015 come finto documentario in stile Serial e in undici anni ha superato i 60 milioni di download. Si è articolato in tre stagioni e trenta episodi, pubblicati tra il maggio 2015 e il novembre 2017, e si è chiuso con un finale sospeso che ha lasciato i fan senza risposta.

Era già stato tentato un passaggio in video. Nel ciclo 2018-19 NBC aveva sviluppato un adattamento scritto e prodotto esecutivamente da Bae, Miles e Mathew Arnold, ma il pilota non è mai stato realizzato. Il progetto odierno segna anche un ritorno di squadra: Wright, Rogers e Peak avevano già lavorato insieme quando il primo guidava la programmazione di TNT, con Peak sul franchise cinematografico The Librarian e su Leverage, e Rogers tra Leverage e la serie televisiva The Librarians, che ha co-creato e sviluppato.

Le riprese e i paesi in cui sarà visibile

Le riprese cominciano a gennaio 2027 a Vancouver. La distribuzione su MGM+ è prevista negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania, in Italia, in Spagna, in Belgio, nei Paesi Bassi e in America Latina. Al momento non è stata comunicata una data di messa in onda.

La nuova serie si aggiunge alla proposta horror del servizio, che comprende From, in arrivo alla quinta e ultima stagione, e The Institute, la cui seconda stagione debutta l’8 novembre. Coster-Waldau, dopo le recenti prove in King & Conqueror per BBC e Prime Video e in The Last Thing He Told Me per Apple TV+, sarà al fianco di Jennifer Lopez nel film Netflix The Last Mrs. Parrish.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI