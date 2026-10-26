Netflix ha diffuso il primo sguardo ai personaggi della seconda stagione di Dungeon Food (Delicious in Dungeon), l’anime fantasy di Studio Trigger tratto dal manga di Ryōko Kui. I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma a ottobre 2027; la data è stata annunciata in occasione dell’Anime Expo.

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Falin, Kabru, Mithrun e Thistle nel primo sguardo

Le immagini, pubblicate attraverso i canali social ufficiali della serie, mostrano quattro nomi ben noti a chi segue il manga: Falin, Kabru, Mithrun e Thistle. Ciascuno compare anche in una versione “mini” accanto al ritratto a figura intera. Falin indossa i colori blu e bianco che già conosciamo, mentre Kabru ha un’armatura grigia rinnovata rispetto alle apparizioni precedenti. Il materiale è un assaggio dei volti che accompagneranno il nuovo ciclo di episodi, non un trailer completo.

Prima di questo aggiornamento era circolato un teaser con Falin in forma di chimera al fianco di Thistle, l’elfo che nella storia viene chiamato mago pazzo. Nella stessa illustrazione c’era anche Izutsumi, insieme a Laios, Marcille, Chilchuck e Senshi, tutti impegnati a inseguire la ragazza trasformata.

Dove riprende il cammino del gruppo

La prima stagione si era chiusa con un problema ben più grande della sconfitta del Drago Rosso. I compagni erano riusciti a riportare in vita Falin ricorrendo a una magia proibita, ma il misterioso Thistle l’aveva trasformata in una creatura mezzo drago. Da lì riparte il viaggio: nella seconda stagione il gruppo scende nei piani più profondi del dungeon per salvare la ragazza e fare luce sull’antico Regno d’Oro. Lungo la strada incontra mostri sempre più pericolosi, magie potenti e il misterioso Leone Alato, il cui legame con il dungeon potrebbe ribaltare tutto ciò che i protagonisti credevano di sapere sul proprio mondo.

Troupe e doppiatori

Alla regia resta Yoshihiro Miyajima. Kimiko Ueno è story editor e cura la composizione della serie, Naoki Takeda si occupa del character design, Yasunori Mitsuda delle musiche e Kōhei Yoshida è direttore del suono. Lo studio di animazione è sempre Trigger. Per le voci giapponesi, Kentarō Kumagai doppia Laios, Sayaka Senbongi Marcille, Hiroshi Naka Senshi e Asuna Tomari Chilchuck; Saori Hayami torna a doppiare Falin, Wataru Kato è Kabru, Koki Uchiyama Mithrun e Yu Kobayashi Thistle.

La prima stagione, composta da 24 episodi, è arrivata su Netflix a gennaio 2024 in tutto il mondo ed è tuttora disponibile sulla piattaforma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI