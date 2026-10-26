Un fidanzamento messo in scena tra i box dei circuiti internazionali, con il motore sempre acceso e tanta adrenalina: “Drive – Cuori in pista” arriva su Prime Video mercoledì 28 ottobre con l’intenzione di far battere forte il cuore.

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La trama: un patto tra i box

Protagonista è Sarah Jenkins, la meccanica interpretata da Lisa-Marie Koroll: bravissima nel suo lavoro, ha un sogno che tiene rigorosamente per sé, quello di diventare pilota professionista. Sulla sua strada piomba Dante Annunziata, il pilota che ha il volto di Amin Baahmed, fuoriclasse in pista e disastro fuori, inseguito dai tabloid per gli scandali in cui finisce di continuo.

Quando la reputazione del campione rischia di tracollare, chi gli sta intorno escogita una trovata improbabile: fingere una relazione con Sarah, ragazza seria e affidabile, lontana dagli eccessi del mondo delle corse. Lei accetta, con sorpresa di tutti, ma per un obiettivo tutto suo: avvicinarsi ai piani alti della scuderia e dimostrare di saper portare in pista una vettura da corsa. Il patto nasce da un episodio scomodo, un fotografo che li coglie in una posizione compromettente, e prevede che i due recitino la parte dei fidanzati fino al termine della stagione agonistica.

Quella che doveva restare una fredda messinscena, però, si trasforma in attrazione. Quando i sentimenti diventano reali, l’inganno rischia di mandare in fumo le carriere di entrambi, oltre ai loro cuori.

Il cast e la produzione

Attorno ai due protagonisti c’è un cast nutrito: Gustav Schmidt, Mišel Matičević, Lucie Heinze, Frederic Linkemann, Inka Friedrich, Jeanette Hain, Philippe Brenninkmeyer, Steven Gätjen, Pati Valpati e Leslie Malton. Lisa-Marie Koroll è nota al pubblico tedesco soprattutto per la serie di film BIBI & TINA, dove ha interpretato Tina Martin in quattro capitoli, mentre Amin Baahmed ha preso parte alla commedia tedesca Kundschafter des Friedens 2.

La regia è di Sergej Moya, la sceneggiatura di Chris Silber e Malina Nwabuonwor, la fotografia di Armin Franzen e il montaggio di Rainer Nigrelli. Quello che in Italia esce come “Drive – Cuori in pista” ha come titolo internazionale Drive – The Pretenders ed è un film in lingua tedesca, prodotto da Bavaria Fiction con Amazon MGM Studios Germany. Le riprese si sono svolte tra settembre e novembre 2025 fra Praga, la Germania e la Costiera Amalfitana, e il circuito di Brno, in Repubblica Ceca, è stato usato per le scene di gara.

Il trailer italiano è stato diffuso il 19 ottobre dal canale ufficiale di Prime Video Italia. Dal 28 ottobre il film sarà disponibile sulla piattaforma e si troverà anche su Sky Q, Sky Glass e Now attraverso l’app Smart Stick.

Dal romanzo al film

All’origine c’è l’omonimo romanzo della scrittrice americana Tamara Lush, nato su Wattpad. In Italia lo pubblica Newton Compton dal 21 ottobre 2026: 320 pagine, 12,90 euro per la copertina flessibile e 6,99 euro per l’ebook.

Passando sullo schermo qualcosa è cambiato: la protagonista sulla carta si chiama Savannah “Savvy” Jenkins e nel film diventa Sarah, mentre Dante nel libro è campione del mondo di Formula World.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI