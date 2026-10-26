Bill Nighy entra nel cast di Ascension, la nuova serie horror thriller di Alfonso Cuarón per Apple TV. L’attore britannico recita accanto a Caitríona Balfe nel ruolo di Zac, un documentarista che assume la protagonista per un nuovo progetto.

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La serie: un culto misterioso e una madre in cerca di risposte

Ascension prende le mosse dal romanzo Last Days di Adam Nevill e si sviluppa come un thriller psicologico da un’ora a episodio. Al centro della storia c’è Rose, interpretata da Balfe: documentarista instancabile e madre da poco divorziata, abilissima nel far emergere le verità degli altri ma in difficoltà quando si tratta della propria. Quando avvia un progetto su un enigmatico culto del secolo scorso, la Chiesa dell’Ascensione, trova un rifugio inatteso nei suoi insegnamenti, finché non si accorge di qualcosa di molto più insidioso che si muove sotto la superficie.

Il racconto mette a tema il male e l’innocenza ai livelli più alti. Si interroga su quanto siamo disposti a spingerci e su che cosa siamo pronti a sacrificare per proteggere le persone che amiamo, anche quando la minaccia più grande a quelle persone possiamo essere noi stessi.

Il personaggio di Zac e la carriera di Nighy

Nighy avrà un ruolo da protagonista fisso: il suo Zac è un documentarista che ingaggia Rose perché lavori con lui a una nuova produzione. Per l’attore è un ritorno a un progetto seriale di primo piano, dopo una carriera costruita fra teatro e cinema, con una candidatura all’Oscar come miglior attore per Living e un BAFTA come miglior attore non protagonista per Love Actually, tra gli altri riconoscimenti.

Fra i suoi lavori più recenti ci sono 500 Miles di Morgan Matthews, Shelter, Lazarus di Prime Video e Joy di Netflix. Il pubblico lo ha visto da poco anche nella serie BBC in sei parti California Avenue e in Ride or Die di Prime Video. Lo rappresentano Independent Talent nel Regno Unito e UTA.

Chi scrive, dirige e produce

Alla guida creativa della serie ci sono Natalie Erika James e Christian White, che ne firmano la sceneggiatura insieme ad Alfonso Cuarón e Carlos Cuarón. La stessa James cura la regia principale. Sul fronte produttivo, lo studio è Apple Studios, mentre Gabriela Rodriguez e Richard Schwartz di Esperanto Filmoj figurano come produttori esecutivi accanto ad Alfonso Cuarón e Carlos Cuarón.

Per Anonymous Content, che produce il progetto, hanno lo stesso ruolo Steve Golin, David Levine e Zack Hayden. Produttori esecutivi sono anche James e White.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI