Amy Madigan entra nel cast di Ascent, la nuova serie thriller di Paramount+ che riunisce Viola Davis e Sam Heughan davanti alla macchina da presa. La serie è firmata da John Logan, con Paramount Television Studios alla produzione e le riprese in programma il prossimo anno a Los Angeles.

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Chi interpreta Amy Madigan

Madigan sarà Rachel, ex dirigente di Ascent Ventures e per anni punto di riferimento di Catriona, la fixer aziendale interpretata da Davis. Tra le due c’è un legame di mentorship durato una carriera, che sta al centro della storia: Catriona è la professionista a cui i clienti da miliardi si affidano quando tutto sta per crollare. Dovrà usare le stesse abilità spietate che l’hanno resa indispensabile quando a essere in pericolo sarà sua figlia, da cui vive separata.

Come già annunciato, Heughan è Conal, uno degli agenti di punta della stessa Ascent Ventures. La serie nasce da un’idea di Logan, che ne cura anche la scrittura come showrunner e la produzione esecutiva insieme a Michael Aguilar e a Viola Davis con Julius Tennon per JuVee Productions.

L’anno d’oro di Madigan

Il progetto Paramount arriva in un momento particolarmente intenso per l’attrice, che quest’anno ha conquistato il suo primo Premio Oscar grazie al ruolo della zia Gladys in Weapons di Zach Cregger, una villain diventata immediatamente riconoscibile. Il clamore attorno a quella prova le ha aperto diverse porte. Tra i lavori in arrivo ci sono Sponsor, thriller Apple diretto da James Ponsoldt con Jason Segel e John C. Reilly, il reboot di X-Files firmato da Ryan Coogler appena approdato come serie su Hulu e la miniserie Amblin/Netflix All the Sinners Bleed. Più di recente ha firmato per The Comebacker, il film sul baseball di Sony con Tom Hanks. La rappresentano Paradigm e Anonymous Content.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI