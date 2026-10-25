La quarta stagione di The Gilded Age ha una data: debutta domenica 1 novembre su HBO e HBO Max, con otto nuovi episodi che arriveranno uno alla volta. In Italia andrà in onda il giorno dopo, su Sky e in streaming su NOW.

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La data d’uscita e il calendario degli episodi

Il primo dei nuovi episodi andrà in onda su HBO alle 21 ora della costa orientale, per la première. Da lì la cadenza è settimanale fino al gran finale, in programma per il 20 dicembre: otto puntate in tutto, che si potranno recuperare anche su HBO Max. Un teaser trailer ha già anticipato la stagione, seguito dal trailer ufficiale, che rispetto alle stagioni precedenti appare più drammatico: la nuova annata segna un cambio di tono per la serie.

Nuovi arrivi e storie da seguire

Entrano nel cast Taylor Trensch nei panni di Oliver, un nuovo arrivato in casa van Rhijn, James Scully in quelli di Lee Klein e Dennis Haysbert nel ruolo del dottor Reginald Harris, che diventa mentore di William. Le nuove puntate ripartono da qui: i Russell devono fare i conti con le conseguenze dei cambiamenti portati da Bertha, Agnes van Rhijn coglie l’occasione per riconquistare la sua posizione, Marian si costruisce un nuovo percorso e Peggy cerca di farsi accettare dai futuri suoceri.

In Italia dal 2 novembre su Sky e NOW

Chi guarda dall’Italia aspetta un giorno in più: la quarta stagione arriva dal 2 novembre su Sky e in streaming su NOW. La data si sposta per il fuso orario, visto che negli Stati Uniti la serie va in onda la domenica sera e da noi la programmazione slitta quindi al giorno successivo. Anche qui gli episodi escono con cadenza settimanale, uno alla volta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI