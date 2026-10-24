Una chiacchierata tra amiche finita in modo inaspettato, poi un chiarimento e un ballo improvvisato: Valeria Marini e Carmen Di Pietro hanno regalato l’ennesimo siparietto nella casa del Grande Fratello Vip 2026, nella puntata andata in onda venerdì 23 ottobre.

**Un complimento frainteso**

Tutto comincia parlando di una cintura, con Di Pietro convinta di aver rivolto alla collega una parola gentile riferita al suo sedere. La frase però non è arrivata nel modo sperato e Marini non l’ha presa affatto bene: quello che per una doveva suonare come un elogio, per l’altra è sembrato tutt’altro.

A sciogliere l’equivoco ci ha pensato la diretta interessata, spiegando di aver voluto semplicemente farle un complimento e spingendosi fino a paragonarla a Jennifer Lopez. Bastano poche battute e l’incomprensione è archiviata: nessun rancore, solo una risata condivisa tra le due inquiline.

**Pace fatta sulle note di Jennifer Lopez**

Chiarito il malinteso, Marini e Di Pietro hanno deciso di festeggiare il riavvicinamento nel modo che più si addice alla casa più spiata d’Italia, esibendosi in una battle di danza sulle note di un successo proprio di J Lo. Da una parola uscita male a un passo a due, insomma: il copione che il pubblico del reality conosce bene e che continua a garantire momenti di ilarità.

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