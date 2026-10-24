Stasera, sabato 24 ottobre, alle 21.25 su Rai1 torna Ballando con le stelle: Milly Carlucci conduce la quarta puntata, con la gara tra le tredici coppie rimaste che entra nel vivo. Ad arricchire la serata ci sono due ospiti pronte a scendere in pista, Bianca Guaccero e Federica Nargi.

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Le ballerine per una notte

Per una sera Guaccero e Nargi lasciano il ruolo di concorrenti e diventano “Ballerine per una notte”, esibendosi insieme in un tango senza i ballerini professionisti che di solito affiancano chi è in gara. Per entrambe non è un esordio su quel parquet: hanno preso parte alla stessa edizione, quella del 2024, chiusa da Bianca al primo posto e da Federica al terzo.

I punti raccolti nella loro esibizione andranno ad alimentare il tesoretto, che Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra si dividono in tre parti uguali per far salire in classifica le coppie ritenute più meritevoli. Per Guaccero è un ritorno in una veste speciale, dato che è legata sentimentalmente a Giovanni Pernice, ballerino professionista che in questa edizione gareggia con Noemi Bocchi e che ha conosciuto proprio durante la sua partecipazione.

Le coppie in gara e la giuria

Sul palco si alterneranno tredici coppie, chiamate a misurarsi con stili diversi tra balli caraibici, standard e latino-americani, oltre ad alcune prove a sorpresa pensate per saggiare il grado di preparazione raggiunto. Ecco chi scende in pista: Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti; Manuela Moreno con Carlo Aloia; Noemi Bocchi con Giovanni Pernice; Alessandro Matri con Giada Lini; Massimo Ghini con Valentina Fiorini; Andy Diaz con Gioia Giovanatti; Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina; Anna Safroncik con Leonardo Lini; Alberto Ravagnani con Erika Martinelli; Monica Guerritore con Luca Urso; Riccardo Rossi con Elisa Terrasi; Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli; Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Al tavolo dei giudici non cambia nulla: la presidente è Carolyn Smith e con lei siedono Barbara d’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, chiamati ad assegnare i voti e a confrontarsi, anche vivacemente, con concorrenti e maestri. A bordo pista ci sono le tre che gestiscono il tesoretto e i “Tribuni del popolo”, ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le voci che commenteranno le esibizioni. Sulla classifica pesa in misura determinante il giudizio del pubblico da casa, che può votare le coppie preferite dai profili social ufficiali dello show e su RaiPlay. La musica dal vivo è affidata alla Paolo Belli Big Band, diretta dal maestro Luigi Sacca.

La classifica di partenza e le cartoline dalla Sicilia

La classifica da cui si riparte è guidata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca; fin qui nessuna coppia ha dovuto lasciare il programma, e adesso cresce l’attesa per la prima eliminazione. Nel corso della serata le esibizioni saranno accompagnate da “cartoline” dedicate alla Sicilia, che Milly Carlucci racconterà al pubblico, un progetto nato dalla sinergia tra Regione Siciliana e Rai Com.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI